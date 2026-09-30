Steelers vs Browns: Aaron Rodgers visita Cleveland en un TNF con sabor a batalla por la AFC Norte

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    Steelers vs Browns: Aaron Rodgers visita Cleveland en un TNF con sabor a batalla por la AFC Norte
    Aaron Rodgers y los Steelers visitan a los Browns en Cleveland para abrir la Semana 4 de la NFL 2026 con un duelo directo entre equipos de la AFC Norte. FOTO: ESPECIAL

Pittsburgh y Cleveland llegan con marca de 2-1 al Thursday Night Football de la Semana 4, un choque divisional marcado por defensivas agresivas y una semana corta

El Thursday Night Football de la Semana 4 de la NFL 2026 abre con una rivalidad histórica de la AFC Norte: Steelers de Pittsburgh visita a Browns de Cleveland este jueves en el Huntington Bank Field, en un choque que encuentra a ambos con marca de 2-1 y que puede mover desde temprano la pelea divisional.

Pittsburgh llega impulsado por su mejor actuación ofensiva de la campaña. Los Steelers vencieron 30-27 a Bengals el domingo y produjeron 411 yardas totales.

Aaron Rodgers completó 19 de 34 pases para 292 yardas, tres touchdowns y una intercepción, mientras Jaylen Warren se convirtió en el motor terrestre con 127 yardas por carrera y otras 49 por recepción.

El reto será trasladar esa producción a una semana corta y a un escenario donde Pittsburgh cayó 13-6 en su visita más reciente, en diciembre de 2025.

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Warren aparece como una de las claves del TNF: suma 216 yardas terrestres en tres partidos, con promedio de 5.7 por acarreo, ante una defensiva de Cleveland que permite 120.3 yardas terrestres por encuentro.

Rodgers, además, tendrá enfrente una secundaria encabezada por Denzel Ward y un frente defensivo que conserva capacidad para presionar pese a la salida de Myles Garrett. Para los Steelers será fundamental evitar pérdidas y mantener el equilibrio que finalmente encontraron ante Cincinnati.

Cleveland también aterriza con dos victorias consecutivas. Los Browns derrotaron 21-18 a Panthers en la Semana 3 gracias a una serie ofensiva final comandada por Deshaun Watson, quien encontró a Harold Fannin Jr. con un pase de touchdown de 14 yardas a 1:48 del final.

Watson acabó con 144 yardas y dos anotaciones; Fannin atrapó siete pases para 51 yardas.

La prueba más delicada para Cleveland estará en proteger a Watson. T.J. Watt registra 3.5 capturas en tres partidos y Alex Highsmith suma tres, una combinación que amenaza a una línea ofensiva de Browns que llega golpeada.

En el reporte más reciente, el centro Elgton Jenkins no practicó por conmoción, mientras Tytus Howard y Teven Jenkins figuraron limitados.

Pittsburgh también vigila su enfermería: Rico Dowdle no participó por una lesión en el dedo del pie; Jalen Ramsey y Brandin Echols estuvieron limitados.

La señal positiva es Joey Porter Jr., quien trabajó de forma completa mientras busca estrenarse esta campaña después de perderse las primeras tres jornadas.

El historial favorece a Pittsburgh 81-64-1 en temporada regular, aunque Cleveland presenta marca de 43-29-1 como local ante los Steelers.

Esa mezcla de rivalidad, semana corta y dos conjuntos con idéntico récord aumenta el peso de cada posesión en un duelo que podría tener consecuencias tempranas dentro de la AFC Norte.

¿A qué hora es Steelers vs Browns y dónde verlo en México?

El partido se disputará este jueves 1 de octubre a las 6:15 de la tarde, en el Huntington Bank Field de Cleveland. La transmisión del Thursday Night Football estará disponible a través de Prime Video.

Pittsburgh intentará confirmar que su explosión ante Bengals no fue aislada y apoyarse nuevamente en Rodgers y Warren.

Cleveland buscará extender su racha, proteger a Watson del dúo Watt-Highsmith y aprovechar una localía donde ya sabe lo que significa frenar a su rival divisional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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