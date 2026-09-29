Festival Santa Lucía de Monterrey rendirá homenaje al ‘Divo de Juárez’

MONTERREY, NL.- Con una variada oferta artística y cultura que contempla, entre otros la participación de la banda Ilé Aiyé, impulsora de la cultura afrobrasileña, así como un homenaje a Juan Gabriel con la participación de Aída Cuevas y Majo Aguilar se realizará la edición 19 del Festival Internacional Santa Lucía (FISL) en Monterrey. La inauguración se realizará este próximo 22 de octubre en la Explanada de los Héroes y arrancará con el tributo al cantautor mexicano bajo el título de “Querido Juanga: Homenaje al Divo”. Este martes se realizó la rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del programa y estuvieron presentes, el gobernador de Nuevo León, Samuel García; la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez; la presidenta del Patronato del FISL, Victoria Kühne, y la secretaria de Cultura en el estado, Melissa Segura.

“Este 2026, tenemos mucho que celebrar y quiero aclarar que esto es solo un avance de la programación de este año, tendremos más elenco sorpresa que estaremos anunciando en los próximos días”, comentó Kühne. Precisó que en total serán 182 expresiones artísticas a través de 15 disciplinas y géneros artísticos. “Con la participación de 48 compañías y más de 900 artistas, provenientes de 15 países invitados”, especificó. Entre las participaciones de este año, por primera vez en América Latina llega desde Rusia, el bajo cantante Grigory Shkarupa, así como la soprano Olga Peretyatko, cuyas presentaciones colocan a Nuevo León como puerta de entrada para propuestas que llegan a México y América Latina.

HOMENAJE A JUAN GABRIEL Uno de los eventos estelares será el homenaje que se rendirá al llamado Divo de Juárez. “Celebraremos el legado de uno de los artistas más queridos e inolvidables de México, Juan Gabriel en su décimo aniversario luctuoso”, detalló Khüne. Comentó que el evento reunirá a Aída Cuevas, Majo Aguilar y Paco de María con la participación de Mariachi Gama 1000, el 22 de octubre, en el escenario principal instalado en la Explanada de los Héroes. En ese mismo espacio también se presentará Ilé Aiyé que es un referente de la cultura afrobrasileña y estará en ese lugar con la fuerza de sus tambores y danza.

Por su parte, el Ballet de Monterrey presentará La Bella Durmiente, el 24 de octubre, un gran clásico del ballet universal. El 25 de octubre se presentará “Coco Live-To Film Concert” en una producción oficial de Disney que consta de la pantalla gigante con escenas de la cinta mientras una orquesta interpreta la banda sonora del filme. Desde China estará presente en el Festival el Espíritu del Gran Lago, el 26 de octubre. La Noche de Ópera, el 29 de octubre correrá a cargo de la participación de Olga Peretyatko y Grigory Shkarupa que se presentarán también en el escenario principal.

Por otra parte, el cine se hará presente con 16 funciones que se realizará en el LABNL y Colegio Civil. Dentro del FISL 2026 se realizarán 20 Diálogos y Talleres que reunirán a voces del arte, la creatividad y la música. “Las artes visuales tendrán una participación muy importante 28 museos de Nuevo León se suman con 27 exposiciones”, indicó. Además, se contará con la novena edición del Programa de Arte Público “Natura”, integrada por siete piezas instaladas en el Parque Fundidora.

En el marco del Día de los Muertos el 22 de octubre se inaugurará “Entre Luces y Alma” una monumental ofrenda creada con el arte de las linternas. “Un encuentro de luz, color y artesanía entre México y China”, mencionó la presidenta del Patronato del Festival. Desde Irlanda llega por primera vez a México Maser Art con Into the Grid, una obra de gran formato creada por este festival. El Cedim se hará presente con la exposición El Arte de Ser que será inaugurada el 25 de octubre en la Escuela Adolfo Prieto.

Cuadrante realizará su quinta edición en marco del FISL y reúne arte, diseño y arquitectura a través de instalaciones, exposiciones y conferencias. El 25 de octubre se realizará el Desfile de Calaveras en las calles del centro de Monterrey. Dentro de la sección Las Artes a la Calle se celebrará en el Forito Santa Lucía que presentará a la compañía española Safari La Baldufa en el escenario al Aire Libre del Teatro de la Ciudad. Desde Brasil, se presentará Cores de Aide con “Gira Mundo” y Flip Fabrique llega desde Canadá para ofrecer “Récreátion”.

Esta será la edición número 19 del FISL que ya se prepara para su aniversario 20. “Hoy celebramos 19 ediciones y el próximo año tendremos una celebración única 20 años del Festival Santa Lucía”, dijo la secretaria de Cultura en el estado. Por su parte, la titular de Amar a Nuevo León destacó la importancia de impulsar la cultura en el estado. “Hay ciudades que uno recuerda por sus edificios, sus calles y sus monumentos, pero también hay ciudades que recordamos por cómo nos hicieron sentir...eso fue y eso es lo que me gusta del Festival Santa Lucía , que durante unos días transforma Nuevo León en un enorme escenario”, estableció.