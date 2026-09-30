Sheinbaum informa que Interpol quitó ficha roja a los ‘delincuentes’ Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

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    Sheinbaum informa que Interpol quitó ficha roja a los ‘delincuentes’ Inés Gómez Mont y Álvarez Puga
    Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga. México pedirá conocer las razones y buscará su reactivación. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga. México pedirá conocer las razones

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que Interpol retiró las fichas rojas de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes son requeridos por autoridades mexicanas en una investigación relacionada con presuntos delitos fiscales y financieros.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria señaló que recibió la información sobre el retiro de las notificaciones y adelantó que el Gobierno de México solicitará conocer los motivos de la decisión.

“Me informaron que quitaron la ficha roja, Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga”, declaró Sheinbaum.

La Presidenta agregó que las autoridades mexicanas buscarán que las notificaciones sean nuevamente activadas. El anuncio ocurre meses después de que el Gobierno federal informara que Estados Unidos había rechazado una solicitud de extradición de Álvarez Puga.

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MÉXICO PEDIRÁ EXPLICACIONES POR EL RETIRO DE LAS FICHAS

Sheinbaum indicó que la administración federal pretende conocer cuáles fueron las razones por las que Interpol eliminó las fichas rojas y adelantó que se realizarán las gestiones correspondientes para solicitar su recuperación.

“Hoy me dijeron que Interpol les quitó la ficha roja. Apenas hoy. Van a preguntar cuáles son las razones, vamos a solicitar que se recupere la ficha roja, son delincuentes”, indicó.

La información difundida por la Presidencia se refiere a una decisión atribuida a Interpol, organismo que establece sus propios procedimientos para revisar y mantener las notificaciones internacionales.

’Son factureros reconocidos, con orden de aprehensión en México, todas las pruebas habidas y por haber de que se dedicaban a facturarle a empresarios, con facturas falsas para evitar el pago de impuestos, y hoy me dijeron que la Interpol les quita la ficha roja’, dijo la mandataria.

De acuerdo con Interpol, una notificación roja no constituye una orden de detención internacional. Se trata de una solicitud dirigida a las autoridades policiales de los países miembros para localizar y detener provisionalmente a una persona, a la espera de un proceso de extradición o una acción judicial similar.

EL CASO DE GÓMEZ MONT Y ÁLVAREZ PUGA

La investigación contra la pareja se remonta a 2021, cuando la Fiscalía General de la República solicitó la colaboración de Interpol para localizar a ambos.

Las acusaciones planteadas por autoridades mexicanas están relacionadas con una presunta operación mediante empresas y facturas, así como posibles delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal. La propia Presidencia había señalado anteriormente que la FGR mantenía una investigación en su contra.

En mayo de 2026, el Gobierno mexicano confirmó que Estados Unidos rechazó la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga. La Secretaría de Relaciones Exteriores explicó entonces que el proceso estadounidense había concluido sin que se concretara su entrega a México.

La situación jurídica de ambos permanece vinculada a las investigaciones iniciadas en México. La eliminación de una notificación roja, por sí misma, no equivale a una resolución sobre la culpabilidad o inocencia de una persona.

SHEINBAUM PIDE RECIPROCIDAD A ESTADOS UNIDOS

La Presidenta relacionó el caso con la solicitud de extradición de Ulises Bernabé, un exjuez de Barandilla relacionado con investigaciones sobre el caso Ayotzinapa y localizado en Estados Unidos.

Sheinbaum sostuvo que México busca mantener una relación de cooperación con las autoridades estadounidenses, pero señaló que espera reciprocidad en los procedimientos judiciales y de extradición.

“Nosotros siempre queremos una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos y con el Departamento de Justicia, pero es muy importante que haya siempre reciprocidad”, afirmó.

El planteamiento ocurre mientras ambos países mantienen mecanismos de cooperación en materia de seguridad y procuración de justicia, incluidos procesos de localización, detención y extradición de personas requeridas por autoridades de cada nación.

¿QUÉ ES UNA FICHA ROJA DE INTERPOL?

La notificación roja es una herramienta de cooperación policial internacional. Interpol explica que se emite a solicitud de un país miembro o de un tribunal internacional y contiene información para identificar a la persona buscada y los delitos por los que es requerida.

Sin embargo, Interpol aclara que la organización no ordena directamente la detención. Cada país determina, conforme a su legislación, qué valor jurídico concede a una notificación roja y qué autoridades pueden actuar a partir de ella.

La organización también señala que sus solicitudes son revisadas para verificar que cumplan con sus normas. Si una notificación deja de cumplir con el Estatuto u otros reglamentos aplicables, puede ser anulada y comunicada a los países miembros.

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DATOS CURIOSOS

· Las fichas rojas son conocidas oficialmente como notificaciones rojas.

· Una notificación roja no es una orden de arresto internacional.

· Interpol señala que son los países miembros quienes solicitan su publicación.

· Cada país decide qué valor jurídico otorga a una notificación roja.

· La FGR solicitó en 2021 la colaboración de Interpol para localizar a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.

· En mayo de 2026, Estados Unidos rechazó la solicitud de extradición de Álvarez Puga, según informó el Gobierno de México.

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Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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