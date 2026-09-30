SAT va por tu Aguinaldo... aplicará el cobro de ISR únicamente a los trabajadores que reciban esta cantidad

De acuerdo con el valor de la UMA vigente desde el 1 de febrero de 2026, establecido por el INEGI en 117.31 pesos diarios , la cantidad exenta equivale a 3 mil 519.30 pesos . Esto significa que, cuando el aguinaldo supera ese monto, el excedente puede quedar sujeto al Impuesto Sobre la Renta (ISR) .

El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores durante diciembre, pero no todo el dinero que se recibe necesariamente queda libre de impuestos. Para 2026 , existe un límite de exención de 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) .

La precisión es relevante porque suele difundirse que el límite corresponde a 30 días de salario mínimo. Para efectos fiscales, la referencia utilizada actualmente es la UMA, derivada de la actualización de las disposiciones tras la desindexación del salario mínimo.

AGUINALDO: ¿CUÁNTO DINERO ESTÁ EXENTO DE ISR?

El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece los ingresos que no pagan este impuesto. En el caso de las gratificaciones entregadas por los patrones, la legislación contempla una parte exenta y señala que por el excedente se debe pagar el impuesto correspondiente.

Para 2026, con una UMA diaria de 117.31 pesos, el cálculo de 30 UMAs da como resultado 3 mil 519.30 pesos. Por ejemplo, si una persona recibe 10 mil pesos de aguinaldo, esa cantidad no significa que el ISR se aplique sobre los 10 mil pesos completos.

En términos generales, se considera una parte exenta de 3 mil 519.30 pesos y el resto, es decir, 6 mil 480.70 pesos, constituye el monto sobre el que puede determinarse el ISR correspondiente. El cálculo final de la retención depende del procedimiento fiscal aplicable y de los demás ingresos del trabajador.

La propia legislación establece que el impuesto se cubre por el excedente de los ingresos que no están exentos. Por ello, recibir un aguinaldo superior al límite no significa que toda la prestación quede gravada.

¿CUÁNDO DEBE PAGARSE EL AGUINALDO?

El derecho al aguinaldo está contemplado en el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). La disposición establece que los trabajadores deben recibir, como mínimo, el equivalente a 15 días de salario por un año de servicios y que el pago debe realizarse antes del 20 de diciembre.

La obligación también alcanza a quienes no hayan trabajado durante los 12 meses completos. En esos casos, corresponde recibir la parte proporcional del aguinaldo de acuerdo con el tiempo efectivamente laborado.

La Profedet señala que esta prestación corresponde a trabajadores de base, confianza, planta, sindicalizados, eventuales y otras personas sujetas a una relación laboral regulada por la LFT. Incluso si la relación laboral terminó antes de diciembre, existe derecho al pago proporcional generado durante el periodo trabajado.

“Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos”, establece el Artículo 87 de la LFT.

¿QUÉ PASA SI EL PATRÓN NO PAGA O DESCUENTA DE MÁS?

Si el patrón no entrega el aguinaldo dentro del plazo establecido, paga una cantidad menor a la que corresponde o realiza una retención que no se ajusta a las disposiciones fiscales, el trabajador puede solicitar orientación ante las autoridades laborales.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece asesoría para revisar situaciones relacionadas con esta prestación y señala que quienes no hayan recibido el aguinaldo pueden solicitar orientación y representación jurídica. Para 2025, la dependencia informó que también brinda atención mediante la línea 079, correspondiente al Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales.

El pago proporcional también aplica para quienes dejaron de trabajar antes de la fecha establecida para entregar el aguinaldo. La Profedet precisa que el derecho se genera con base en el tiempo laborado, por lo que la terminación de la relación laboral no elimina la prestación correspondiente.