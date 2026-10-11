Valkirias gana en la mesa ante Charms y disputará la Final de LIFFEN contra Vipers

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    Valkirias gana en la mesa ante Charms y disputará la Final de LIFFEN contra Vipers
    Valkirias de Saltillo disputará la Final de la LIFFEN 2026 ante Vipers, luego de avanzar por la vía administrativa tras la falta de jugadoras de Charms en la semifinal. FOTO: VALKIRIAS LINGERIE/FACEBOOK

Las Guerreras del Valhalla buscarán revancha ante el conjunto capitalino, que ya las derrotó durante la temporada regular

Las Valkirias de Saltillo jugarán la Final de la Liga de Football Femenil Nacional (LIFFEN) 2026, aunque no ganaron su Semifinal en el campo.

El duelo de Semifinales ante Charms, previsto para el sábado en la Ciudad de México, no se disputó porque el equipo anfitrión no contaba con el mínimo de jugadoras exigido por el reglamento.

Según Yardas & Catorrazos, que transmitiría el encuentro, el conjunto visitante decidió solicitar el triunfo por incomparecencia reglamentaria, conocido como “forfeit”.

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La página señaló que la LIFFEN fue informada de la situación, autorizó el procedimiento y tomó nota de lo sucedido.

La información permitió conocer por qué no hubo acciones ni marcador deportivo en una eliminatoria que despertaba expectativas en Saltillo.

El medio aclaró que corresponderá a LIFFEN emitir cualquier comunicado posterior.

Con este desenlace las Guerreras del Valhalla avanzan al partido por el campeonato, donde enfrentarán a Vipers.

La escuadra capitalina consiguió el pase desde la otra llave ante Wolfpack de Monterrey, que cerró su temporada agradeciendo el respaldo de su afición y deseándole éxito a Vipers en la Final.

Será un reencuentro con sabor a revancha para las saltillenses. Durante la quinta jornada, Vipers se impuso 6-0 a Valkirias en la Ciudad de México, en un duelo cerrado que dejó a las coahuilenses sin puntos.

Ahora tendrán la oportunidad de enfrentar de nuevo a ese rival, esta vez con el título nacional en juego.

Aunque su boleto llegó sin jugar, la escuadra saltillense debe responder ahora en el campo ante Vipers. El equipo dirigido por Óscar Velázquez ha superado altibajos a lo largo de la campaña.

Entre sus resultados más destacados está el triunfo 57-6 sobre Wolfpack en el Estadio Olímpico de Saltillo. La quarterback Alondra Pérez y sus compañeras buscarán que ese crecimiento se refleje en el último compromiso de la temporada.

Por ahora, falta conocer la fecha, el horario y la sede oficiales de la Final de la LIFFEN 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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