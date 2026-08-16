LIFFEN 2026: Valkirias vence 57-6 a Wolfpack y gana el Clásico del Norte en Saltillo

Las Valkirias de Saltillo se quedaron con el Clásico del Norte al imponerse de manera contundente por 57-6 a Wolfpack de Monterrey, en un encuentro que reunió a una cantidad considerable de aficionados en las gradas del Estadio Olímpico. El duelo también tuvo una respuesta importante por parte del público, con el área VIP reportando sold out, mientras las tribunas registraron una buena entrada para acompañar a las Guerreras del Valhalla en su regreso a casa dentro de la temporada 2026 de la Liga de Football Femenil Nacional (LIFFEN).

Desde los primeros minutos, Valkirias tomó el control del encuentro y consiguió marcar diferencia ante las regiomontanas. La ofensiva saltillense encontró espacios para avanzar y concretar sus oportunidades, mientras la defensiva limitó las opciones de Wolfpack.

El resultado final de 57-6 permitió a las dirigidas por el coach Óscar Velázquez sumar otro triunfo importante en la campaña y mantener el crecimiento mostrado desde el arranque del torneo. Entre las jugadoras que continúan siendo piezas importantes para el conjunto saltillense se encuentran Elizabeth Castillo “La China” y Carolina Sandoval, quienes han aportado experiencia y liderazgo al grupo durante esta temporada. RECONOCEN TRAYECTORIA DE JUGADORAS El partido también tuvo un momento especial durante el medio tiempo, cuando el staff de Valkirias y Argelia Amador, presidenta de la escuadra, realizaron un reconocimiento a Dulce Jarumy y Maritza Jaramillo por su trayectoria dentro del deporte de las tacleadas femenil. El homenaje destacó la participación que ambas han tenido a lo largo de los años y el papel que han desarrollado para las nuevas generaciones de mujeres que buscan incorporarse al futbol americano. La organización aprovechó el escenario del Clásico del Norte para reconocer no solamente su desempeño dentro del emparrillado, sino también su aportación al crecimiento de la disciplina.

Instagram

AHORA TOCA VIAJAR A CDMX Con el triunfo ante Wolfpack, Valkirias comenzará ahora la preparación para su siguiente compromiso, correspondiente a la Jornada 5, en la que deberá viajar a la Ciudad de México. Las saltillenses se medirán ante Vipers, equipo que llega como uno de los favoritos de la contienda, por lo que representará una prueba distinta para las Guerreras del Valhalla. El encuentro permitirá conocer el nivel de Valkirias frente a uno de los conjuntos señalados como contendientes dentro de la competencia. Para ello, el equipo deberá mantener el trabajo que le permitió conseguir una diferencia de 51 puntos en el Clásico del Norte. Con una plantilla que combina experiencia y nuevas integrantes, Valkirias buscará trasladar el buen momento que vive en casa a su próxima visita a la capital del país. Después de superar a Wolfpack frente a su afición, las Guerreras del Valhalla tendrán ahora el reto de responder como visitantes y continuar sumando dentro de la temporada 2026 de la LIFFEN.