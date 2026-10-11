Javier Aguirre debuta con empate en Valencia y sigue atrapado en zona de descenso

El debut de Javier Aguirre como director técnico del Valencia CF en LaLiga terminó con un empate 2-2 ante el Racing de Santander, este domingo 11 de octubre, en el estadio El Sardinero. El mexicano logró rescatar un punto en la Jornada 8, pero su nuevo equipo continúa en zona de descenso y sigue sin conocer la victoria en la temporada 2026-2027. El arranque parecía ideal para el “Vasco”. Apenas al minuto 2, Dani Raba controló un envío de Justin de Haas, ingresó al área y definió ante Julen Agirrezabala para adelantar a los visitantes.

La apuesta de Aguirre por incluir al atacante en su primera alineación dio frutos de inmediato, aunque la ventaja resultó insuficiente para controlar el encuentro.

El Racing reaccionó y comenzó a dominar el balón, impulsado por Sergio Canales e Íñigo Vicente. Fue este último quien filtró el pase que Yassir Zabiri convirtió en el 1-1 al minuto 32. Apenas iniciada la segunda mitad, Iván Martín firmó la remontada local con un disparo desde fuera del área al 47’, dejando al Valencia contra las cuerdas. Aguirre movió sus piezas y encontró respuesta en la cantera. David Otorbi ingresó al minuto 58 junto con Harvey Elliott y, siete minutos después, aprovechó una asistencia de Javi Guerra para marcar el 2-2. El juvenil devolvió la esperanza al conjunto valencianista, que recuperó profundidad y estuvo cerca de completar su propia remontada. El cierre fue dramático: Stole Dimitrievski evitó el tercer gol del Racing con una atajada ante Pablo García, mientras Hugo Duro desperdició una ocasión clara para el triunfo visitante en tiempo agregado. El marcador dejó al Valencia con cinco puntos, todavía comprometido en la lucha por salir de los últimos lugares. Por su parte, el Racing alcanzó ocho puntos y se ubicó en el decimoquinto lugar, además de mantener su invicto como local en el campeonato español.

“Lo que me gustó fue la actitud de los jugadores”, destacó Aguirre al término del encuentro, aunque reconoció las pérdidas de balón y los problemas defensivos. Su próximo reto será el sábado 17 de octubre, cuando el Valencia reciba al Athletic Club en Mestalla, donde buscará transformar las señales de reacción en su primera victoria liguera.

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