Alemania vence a Ghana, pero deja dudas rumbo al Mundial 2026

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Fútbol Internacional
/ 30 marzo 2026
    Alemania vence a Ghana, pero deja dudas rumbo al Mundial 2026
    Alemania continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 con sensaciones mixtas tras el amistoso. FOTO: ESPECIAL

Alemania derrotó 2-1 a Ghana en Stuttgart en un amistoso previo al Mundial 2026, en un partido donde mostró dificultades defensivas y poca claridad ofensiva, a pesar de quedarse con el resultado

A poco más de dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, la selección de Alemania continúa en fase de ajustes sin lograr despejar por completo las dudas sobre su funcionamiento. Este lunes 30 de marzo, el conjunto europeo venció 2-1 a Ghana en un partido amistoso disputado en Stuttgart, resultado que, más allá del marcador, dejó señales mixtas en su desempeño colectivo.

El encuentro, celebrado en la MPH Arena, formó parte de los compromisos de preparación para el torneo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Alemania buscaba afinar detalles bajo la dirección técnica de Julian Nagelsmann, quien ha insistido en encontrar variantes que le permitan competir con mayor solidez en la próxima justa internacional.

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Durante la primera mitad, el equipo alemán tuvo mayor posesión del balón, aunque sin generar un volumen constante de oportunidades claras. Fue hasta el tiempo agregado cuando logró abrir el marcador. Un penal señalado en el área fue convertido por Kai Havertz al minuto 45+3, lo que permitió a los locales irse al descanso con ventaja.

Para la segunda parte, Ghana modificó su planteamiento y logró equilibrar el trámite del partido. La recompensa llegó al minuto 70, cuando Abdul Fatawu Issahaku aprovechó un descuido defensivo para empatar el marcador. El gol sorprendió a la zaga alemana, ya que representó el único disparo a portería del conjunto africano que terminó en anotación.

Ante el empate, Nagelsmann recurrió a su banca en busca de soluciones. Los cambios le dieron mayor dinamismo al equipo, que adelantó líneas en los minutos finales. La insistencia rindió frutos al 88’, cuando Deniz Undav apareció dentro del área para marcar el 2-1 definitivo, asegurando la victoria para los locales en un cierre apretado.

Pese al triunfo, el funcionamiento de Alemania dejó interrogantes, especialmente en defensa y en la generación ofensiva sostenida. El cuerpo técnico aún cuenta con margen para ajustar antes del arranque del Mundial.

El siguiente compromiso de Alemania será el próximo 6 de junio ante Estados Unidos, en lo que representará una prueba más exigente. Por su parte, Ghana continuará su preparación enfrentando a la selección mexicana el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en otro duelo que servirá para medir su nivel de cara a la competencia internacional.

Con el tiempo en contra, Alemania busca reencontrar la regularidad que la caracterizó en otros ciclos mundialistas, mientras sus rivales afinan detalles en una antesala que comienza a tomar forma rumbo a 2026.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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