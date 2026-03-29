Jannik Sinner gana el Miami Open 2026: primer italiano con el Sunshine Double

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/ 29 marzo 2026
    Jannik Sinner gana el Miami Open 2026: primer italiano con el Sunshine Double
    Jannik Sinner levantó el título del Miami Open 2026 tras superar a Jiri Lehecka y completar el histórico Sunshine Double en la gira de pista dura de Estados Unidos. FOTO: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El italiano Jannik Sinner derrotó a Jiri Lehecka en la Final del Miami Open 2026, levantó otro título de peso en pista dura y completó el codiciado Sunshine Double tras ganar también Indian Wells, una hazaña que lo coloca en una élite histórica del tenis mundial

Jannik Sinner volvió a imponer condiciones en territorio estadounidense y se proclamó campeón del Miami Open 2026 luego de vencer en dos sets al checo Jiri Lehecka, en una final marcada por las interrupciones de la lluvia y por el control que el italiano ejerció en los momentos decisivos.

El número dos del mundo se quedó con el triunfo por 6-4 y 6-4 en Hard Rock Stadium, en Florida, resultado con el que confirmó su gran momento y añadió otro trofeo de Masters 1000 a su colección.

Con esta victoria, Sinner completó el llamado Sunshine Double, nombre con el que se conoce a la conquista consecutiva de Indian Wells y Miami en la misma temporada. La dimensión de la hazaña es todavía mayor porque lo consiguió sin ceder un solo set en ambos torneos, algo que, de acuerdo con ATP Tour, no tenía precedente en la historia de los Masters 1000.

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El partido ante Lehecka exigió concentración total. Aunque el checo llegó impulsado por la mejor semana de su carrera en este nivel, con su primera final de Masters 1000, Sinner manejó mejor la presión.

El italiano ganó el 92 por ciento de los puntos con su primer servicio y salvó las tres oportunidades de quiebre que enfrentó, cifras que explican buena parte de su dominio en la definición del certamen.

La lluvia también se convirtió en protagonista en Miami. El encuentro sufrió dos pausas que en conjunto rondaron los 90 minutos, pero ni así se rompió el ritmo del campeón.

Sinner había tomado ventaja desde el primer set y, tras la reanudación, mantuvo la misma firmeza para cerrar el duelo y dejar sin respuesta a Lehecka, quien peleó, pero no encontró la consistencia necesaria para romper el esquema del italiano.

El título en Miami refuerza la candidatura de Sinner como uno de los nombres más sólidos del circuito en 2026. Venía de coronarse en Indian Wells y aterrizó en Florida con una racha dominante en torneos Masters 1000.

Antes de la final ya acumulaba 16 victorias consecutivas en esta categoría, y su recorrido en Miami incluyó una semifinal de alto nivel ante Alexander Zverev, mientras que Lehecka arribó tras eliminar con autoridad a Arthur Fils.

Además del trofeo, el italiano se metió en un grupo reservado para leyendas. Reuters destacó que se convirtió en el primer jugador desde Roger Federer en 2017 en conseguir el Sunshine Double en la rama varonil, uniéndose a una lista histórica en la que también aparecen Novak Djokovic, Andre Agassi y Pete Sampras.

El logro confirma que Sinner no solo ganó Miami: también dejó una marca de época en la gira de pista dura en Estados Unidos.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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