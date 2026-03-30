Martes de repechaje: se definen los últimos invitados al Mundial 2026

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Fútbol
/ 30 marzo 2026
    Martes de repechaje: se definen los últimos invitados al Mundial 2026
    El ganador de República Checa vs Dinamarca va al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur. FOTO: ESPECIAL

La actividad de este martes definirá a las últimas seis selecciones clasificadas al Mundial 2026, con partidos en Europa y México en distintos horarios

El camino hacia la Copa del Mundo de 2026 entra en su tramo decisivo. Este martes 31 de marzo se disputan seis partidos que definirán a las últimas selecciones clasificadas al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Con 42 equipos ya instalados, restan seis boletos que quedarán definidos en una jornada que concentra actividad en Europa y territorio mexicano.

En el repechaje de la UEFA, cuatro encuentros se jugarán de manera simultánea. Cada uno corresponde a una llave distinta y otorga un lugar directo en la fase de grupos del Mundial, con sectores previamente asignados. Los partidos comenzarán a las 12:45 horas (tiempo de Guatemala) y podrán seguirse a través de ESPN y la plataforma Disney+.

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Uno de los duelos enfrenta a Bosnia y Herzegovina contra Italia, cuyo ganador será ubicado en el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza. En otra llave, Suecia se medirá con Polonia por un sitio en el Grupo F, donde ya esperan Países Bajos, Japón y Túnez. Kosovo y Turquía disputarán el boleto al Grupo D, compartido con Estados Unidos, Paraguay y Australia. Finalmente, República Checa y Dinamarca jugarán por integrarse al Grupo A, en el que aparecen México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Mientras tanto, los últimos dos cupos mundialistas se decidirán en el Repechaje Intercontinental, que se lleva a cabo en México como sede neutral designada por la FIFA. Este formato reúne a selecciones de distintas confederaciones que buscan mantenerse en la pelea por asistir al torneo.

El primer partido será entre República Democrática del Congo y Jamaica, programado a las 15:00 horas. El equipo que resulte vencedor será ubicado en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia. Más tarde, a las 21:00 horas, Irak se enfrentará a Bolivia por el último boleto disponible, que corresponde al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega. Ambos encuentros serán transmitidos por Tigo Sports.

Bolivia encara este compromiso con la posibilidad de regresar a una Copa del Mundo tras más de tres décadas. Su última participación fue en Estados Unidos 1994. El conjunto dirigido por Óscar Villegas llega tras remontar su semifinal frente a Surinam, en la que logró revertir un marcador adverso en los minutos finales. Del otro lado estará Irak, que avanzó directamente a la final gracias a su mejor posición en el ranking FIFA.

En la otra serie, Jamaica también tuvo que resolver un partido exigente en su semifinal ante Nueva Caledonia, mientras que República Democrática del Congo accedió de forma directa a esta instancia.

La jornada reúne a seis selecciones que buscarán asegurar su presencia en el Mundial. Sin margen para el error, cada partido definirá el cierre de la fase de clasificación y completará la lista de participantes para la edición de 2026.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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