Alexander Sorloth es trasladado al hospital tras golpe en el duelo Levante vs Atlético

Fútbol Internacional
/ 31 enero 2026
    La visita del Atlético de Madrid al Ciutat de València estuvo marcada por la lesión de Alexander Sorloth, quien tuvo que abandonar el partido en camilla tras un fuerte choque en el primer tiempo. FOTO: AP Y X

El delantero fue trasladado a un hospital para realizarle estudios, mientras el encuentro terminó sin goles ante el Levante

La visita del Atlético de Madrid al Ciutat de Valencia dejó una imagen que terminó por opacar cualquier análisis futbolístico. La preocupación se instaló temprano en el estadio tras el fuerte choque protagonizado por Alexander Sorloth, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla durante el primer tiempo del duelo ante el Levante.

La acción ocurrió en una jugada a balón parado dentro del área rojiblanca. Al intentar despejar un envío aéreo, el delantero noruego saltó para cortar el avance rival y terminó impactando de frente con Matías Moreno, defensor del conjunto granota que buscaba el remate. El contacto fue directo y de inmediato encendió las alarmas, ya que ambos jugadores quedaron tendidos sobre el césped.

El árbitro detuvo el partido mientras los servicios médicos ingresaban al campo. En el caso de Sorloth, la atención fue prolongada y generó gestos de inquietud entre sus compañeros y el cuerpo técnico del Atlético. Tras varios minutos, el atacante fue retirado en camilla al minuto 27, sin poder incorporarse por su propio pie, y fue sustituido por Julián Álvarez. En las gradas, el ambiente se volvió contenido y silencioso ante la incertidumbre.

Moreno, por su parte, intentó seguir en el encuentro con un vendaje en la cabeza. Sin embargo, poco después el cuerpo médico del Levante optó por no asumir riesgos y determinó su cambio. El defensor argentino salió del campo por precaución y fue reemplazado por Manu Sánchez, aunque permaneció en el estadio para continuar bajo observación médica.

Horas más tarde, el Atlético de Madrid informó que Sorloth fue trasladado a un hospital para realizarle estudios complementarios. De acuerdo con el comunicado del club, el futbolista sufrió un traumatismo que le ocasionó una herida incisocontusa, razón por la cual se activaron los protocolos médicos habituales para descartar complicaciones adicionales. El equipo quedó a la espera de los resultados para conocer con mayor precisión el alcance de la lesión.

El partido se reanudó tras el parón, pero el golpe condicionó el desarrollo del encuentro. El empate sin goles dejó sensaciones distintas en ambos equipos: el Levante sumó un punto valioso en su lucha por la permanencia, mientras que el Atlético se marchó con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad. Aun así, el marcador pasó a segundo plano. La atención se centró en la evolución de Sorloth y en el parte médico que se espera sea difundido en las próximas horas, con la esperanza de que el susto no tenga mayores consecuencias.

Temas


Futbol

Localizaciones


Valencia

Organizaciones


Atlético de Madrid
LaLiga

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

