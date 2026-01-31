Alexander Sorloth es trasladado al hospital tras golpe en el duelo Levante vs Atlético

La visita del Atlético de Madrid al Ciutat de Valencia dejó una imagen que terminó por opacar cualquier análisis futbolístico. La preocupación se instaló temprano en el estadio tras el fuerte choque protagonizado por Alexander Sorloth, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla durante el primer tiempo del duelo ante el Levante.

La acción ocurrió en una jugada a balón parado dentro del área rojiblanca. Al intentar despejar un envío aéreo, el delantero noruego saltó para cortar el avance rival y terminó impactando de frente con Matías Moreno, defensor del conjunto granota que buscaba el remate. El contacto fue directo y de inmediato encendió las alarmas, ya que ambos jugadores quedaron tendidos sobre el césped.

El árbitro detuvo el partido mientras los servicios médicos ingresaban al campo. En el caso de Sorloth, la atención fue prolongada y generó gestos de inquietud entre sus compañeros y el cuerpo técnico del Atlético. Tras varios minutos, el atacante fue retirado en camilla al minuto 27, sin poder incorporarse por su propio pie, y fue sustituido por Julián Álvarez. En las gradas, el ambiente se volvió contenido y silencioso ante la incertidumbre.