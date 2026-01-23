¿Quién es Emiliano Muñoz?... la joya mexicana de 16 años que fichó con el Atlético de Madrid

23 enero 2026
    ¿Quién es Emiliano Muñoz?... la joya mexicana de 16 años que fichó con el Atlético de Madrid
    Emiliano Muñoz, delantero mexicano de 15 años, deja el Atlético San Luis para integrarse a la cantera del Atlético de Madrid, confirmando el creciente interés europeo por el talento juvenil de México. VANGUARDIA/ARCHIVO

El futbol mexicano vuelve a proyectarse en Europa con Emiliano Muñoz, delantero de 16 años que está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid

El nombre de Emiliano Muñoz comienza a resonar con fuerza en el futbol internacional tras confirmarse su inminente llegada al Atlético de Madrid, uno de los clubes más competitivos de Europa en formación juvenil. El atacante dejará las fuerzas básicas del Atlético San Luis para continuar su desarrollo en España.

De acuerdo con información del periodista Yeudiel Pacheco, el movimiento se gestó tras meses de seguimiento por parte de los visores colchoneros, quienes identificaron en Muñoz un perfil ofensivo acorde al modelo formativo del club madrileño.

La relación institucional entre el club potosino y el Atlético de Madrid fue un factor clave para que las negociaciones avanzaran con fluidez, permitiendo que el traspaso se concretara sin contratiempos administrativos ni deportivos.

TE PUEDE INTERESAR: América cae ante Atlético San Luis y sigue sin ganar en el Clausura 2026

POR QUÉ EL ATLÉTICO DE MADRID APUESTÓ POR MUÑOZ

La llegada del juvenil mexicano no es producto del azar. Emiliano Muñoz ha destacado por su capacidad goleadora, su movilidad en el último tercio y su lectura táctica para atacar los espacios, cualidades altamente valoradas en el futbol europeo.

Los informes técnicos señalan que el delantero combina potencia física con inteligencia ofensiva, lo que le permite adaptarse a distintos esquemas de ataque. Estas características llamaron la atención del área de captación del club español desde etapas tempranas.

En una primera fase, Muñoz será integrado a las categorías juveniles del Atlético de Madrid, donde el objetivo será su adaptación progresiva al ritmo, la intensidad y la exigencia táctica del futbol europeo, sin presión inmediata por debutar en el primer equipo.

IMPACTO PARA EL FUTBOL MEXICANO

El fichaje de Muñoz representa un nuevo impulso para el futbol mexicano, que continúa exportando talento joven a ligas de alto nivel competitivo. Este tipo de movimientos fortalece la presencia de México en los principales centros formativos del mundo.

Para el jugador, la experiencia en España implicará competir contra algunos de los mejores prospectos de su generación, acelerando su madurez futbolística y ampliando su proyección internacional.

Además, su crecimiento en Europa podría traducirse, a mediano plazo, en una mayor consolidación dentro de las selecciones nacionales, aportando jugadores con formación internacional al combinado mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Sky Sports dejará de operar en México tras recortes de personal y fusión con Izzi

DATOS CURIOSOS

· Nació el 11 de enero de 2010 en San Luis Potosí

· Juega como delantero centro

· Ha sido seleccionado nacional Sub-15

· Llega a una de las canteras más exigentes de Europa

