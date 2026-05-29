Anthony Gordon: Barcelona amarra fichaje millonario de 80 mde a días del Mundial 2026

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    Anthony Gordon: Barcelona amarra fichaje millonario de 80 mde a días del Mundial 2026
    Anthony Gordon fue anunciado como nuevo jugador del FC Barcelona tras su etapa en Newcastle United, donde se consolidó como seleccionado inglés y figura ofensiva. FOTO: X/FC BARCELONA

El extremo inglés dejó al Newcastle United y firmó con el Barça hasta 2031, en una operación que fortalece el ataque de Hansi Flick rumbo a la próxima temporada

El FC Barcelona volvió a mover el mercado europeo con un golpe de alto impacto: Anthony Gordon fue fichado por el club blaugrana y se convirtió en uno de los refuerzos más llamativos rumbo a la temporada 2026-27.

El extremo inglés, procedente del Newcastle United, firmó un contrato por cinco años, hasta 2031, y llega para potenciar el ataque de Hansi Flick en una plantilla que busca volver a competir por todos los títulos.

La incorporación de Gordon no sólo representa una apuesta deportiva, también un mensaje de ambición del Barcelona antes del Mundial 2026.

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El atacante de 25 años llega tras consolidarse como una de las figuras del Newcastle, club al que arribó en enero de 2023 procedente del Everton y donde elevó su nivel hasta convertirse en seleccionado inglés.

Aunque el Barça no reveló oficialmente el monto de la transferencia, distintos reportes en Europa ubican la operación cerca de los 80 millones de euros, entre cantidad fija y posibles variables.

Con ello, el club catalán suma a un futbolista de velocidad, desequilibrio, presión alta y capacidad para jugar tanto por izquierda como en zonas interiores del frente ofensivo.

¿Por qué Barcelona fichó a Anthony Gordon?

El perfil de Gordon encaja con la idea de Hansi Flick: un atacante intenso, vertical y con recorrido para presionar la salida rival.

En Newcastle, el inglés destacó por su potencia en transiciones, su capacidad para atacar espacios y su evolución de cara al gol, cualidades que llamaron la atención del cuerpo técnico blaugrana.

Además, su rendimiento en competencias europeas terminó por colocarlo en el radar de los grandes clubes. Barcelona lo siguió de cerca tras sus actuaciones en Champions League, donde el atacante dejó una fuerte impresión por su ritmo, agresividad ofensiva y madurez competitiva.

La llegada de Anthony Gordon aumenta la competencia interna en el Barcelona, especialmente en los extremos. Su posición natural es la banda izquierda, aunque también puede actuar como delantero o cambiar de perfil durante los partidos, una versatilidad que Flick valora para sostener un ataque dinámico.

El fichaje también abre interrogantes sobre el rol de otros atacantes del equipo, incluyendo la situación de Marcus Rashford, quien tuvo un préstamo destacado con el conjunto catalán.

En cualquier escenario, Gordon llega como una pieza de presente y futuro para un Barça que pretende refrescar su ofensiva.

El movimiento llega en un momento clave para el futbol internacional. Gordon forma parte del grupo de jugadores ingleses que apuntan al Mundial 2026 y su salto al Barcelona representa una oportunidad para llegar a la Copa del Mundo con mayor exposición, presión y exigencia.

Para el club catalán, el fichaje confirma una estrategia clara: sumar talento joven, probado en la Premier League y con margen de crecimiento.

Para Gordon, el reto será adaptarse rápido a LaLiga, responder al peso de la camiseta blaugrana y demostrar que puede ser determinante en una de las ofensivas más exigentes de Europa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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