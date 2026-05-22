Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra da su lista para el Mundial y ¡sorpresa! deja fuera a varias figuras

El técnico alemán presentó una convocatoria de 26 jugadores para la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, dejando también fuera al defensor del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, así como a los jugadores del Manchester United, Harry Maguire y Luke Shaw.

La selección de Inglaterra dio uno de los golpes más inesperados previo al Mundial 2026 luego de que Thomas Tuchel excluyera de su lista definitiva a varias de las principales estrellas del futbol inglés , entre ellas Phil Foden y Cole Palmer.

“Estamos intentando construir el mejor equipo posible, no necesariamente reunir a los 26 jugadores más talentosos. Los equipos ganan campeonatos”, explicó Tuchel al justificar sus decisiones.

La escuadra inglesa buscará conquistar su primer título mundial desde 1966, aunque lo hará sin dos futbolistas que hace poco eran considerados piezas clave del proyecto nacional.

Phil Foden, ganador en dos ocasiones del premio al mejor jugador de Inglaterra con el Manchester City, perdió protagonismo durante la segunda mitad de la temporada y ni siquiera vio minutos en la reciente final de la FA Cup.

Por su parte, Cole Palmer, figura de Chelsea FC y uno de los héroes ingleses en la Eurocopa 2024, tampoco logró convencer a Tuchel tras una campaña marcada por la irregularidad. El mediapunta llega con una racha de 14 partidos sin marcar entre club y selección.

Otra ausencia dolorosa fue la de Harry Maguire, quien confesó sentirse “conmocionado y destrozado” tras quedarse fuera de la lista mundialista.

Pese a las sorpresas, Inglaterra sí contará con sus principales referentes ofensivos y de mediocampo: Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice encabezarán la plantilla.

Entre las novedades destacó la convocatoria de Ivan Toney, quien apenas había disputado un partido con Inglaterra desde su llegada al futbol saudí tras la Euro 2024.