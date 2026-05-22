Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra da su lista para el Mundial y ¡sorpresa! deja fuera a varias figuras

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    Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra da su lista para el Mundial y ¡sorpresa! deja fuera a varias figuras
    La ausencia de varias estrellas inglesas ya está marcando el Mundial. En la imagen, Cole Palmer y Phil Foden, dos jugadores que a cualquier selección le gustaría tener. FOTO: GETTY IMAGES

Phil Foden y Harry Maguire encabezan a los despreciados de la selección inglesa, decisiones que están levantando la polémica entre analistas y aficionados

La selección de Inglaterra dio uno de los golpes más inesperados previo al Mundial 2026 luego de que Thomas Tuchel excluyera de su lista definitiva a varias de las principales estrellas del futbol inglés, entre ellas Phil Foden y Cole Palmer.

El técnico alemán presentó una convocatoria de 26 jugadores para la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, dejando también fuera al defensor del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, así como a los jugadores del Manchester United, Harry Maguire y Luke Shaw.

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“Estamos intentando construir el mejor equipo posible, no necesariamente reunir a los 26 jugadores más talentosos. Los equipos ganan campeonatos”, explicó Tuchel al justificar sus decisiones.

La escuadra inglesa buscará conquistar su primer título mundial desde 1966, aunque lo hará sin dos futbolistas que hace poco eran considerados piezas clave del proyecto nacional.

Phil Foden, ganador en dos ocasiones del premio al mejor jugador de Inglaterra con el Manchester City, perdió protagonismo durante la segunda mitad de la temporada y ni siquiera vio minutos en la reciente final de la FA Cup.

Por su parte, Cole Palmer, figura de Chelsea FC y uno de los héroes ingleses en la Eurocopa 2024, tampoco logró convencer a Tuchel tras una campaña marcada por la irregularidad. El mediapunta llega con una racha de 14 partidos sin marcar entre club y selección.

Otra ausencia dolorosa fue la de Harry Maguire, quien confesó sentirse “conmocionado y destrozado” tras quedarse fuera de la lista mundialista.

Pese a las sorpresas, Inglaterra sí contará con sus principales referentes ofensivos y de mediocampo: Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice encabezarán la plantilla.

Entre las novedades destacó la convocatoria de Ivan Toney, quien apenas había disputado un partido con Inglaterra desde su llegada al futbol saudí tras la Euro 2024.

También sobresalió el regreso del mediocampista Kobbie Mainoo, revitalizado en el Manchester United luego de recuperar protagonismo bajo el mando de Michael Carrick.

Además, jugadores como Eberechi Eze y Noni Madueke vivirán su primer Mundial, mientras que Marcus Rashford regresará a una gran cita internacional después de relanzar su carrera con el FC Barcelona.

¿QUIENES SON LOS CONVOCADOS DE INGLATERRA PARA EL MUNDIAL 2026?

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City).

Defensores: Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City).

Mediocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa).

Delanteros: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Múnich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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