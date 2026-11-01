Arsenal rompe una sequía de 14 años en Anfield: vence 1-0 al Liverpool y es líder de la Premier League

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    Arsenal rompe una sequía de 14 años en Anfield: vence 1-0 al Liverpool y es líder de la Premier League
    Kai Havertz fue el protagonista de la histórica victoria del Arsenal sobre Liverpool, con un gol que terminó con 14 años sin triunfos de los Gunners en Anfield por la Premier League. FOTO: AP

Un gol de Kai Havertz permitió a los Gunners conquistar territorio rival, aprovechar el tropiezo del Manchester City y tomar tres puntos de ventaja en Inglaterra

El Arsenal conquistó Anfield este domingo al vencer 1-0 al Liverpool y recuperar el liderato de la Premier League 2026-2027.

La victoria de los Gunners, correspondiente a la Jornada 9, acabó con una espera de 14 años sin ganar en el estadio de los Reds por el campeonato inglés.

Kai Havertz marcó la diferencia al minuto 16, luego de que una salida imprecisa del portero Alisson Becker permitiera al conjunto londinense recuperar el balón cerca del área rival.

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La jugada terminó con un servicio raso de Declan Rice y la aparición del delantero alemán en el segundo poste para enviar la pelota a las redes.

El equipo de Mikel Arteta aprovechó su primera gran oportunidad y después tuvo que soportar la reacción de un Liverpool que adelantó líneas para buscar el empate.

Florian Wirtz estuvo cerca de conseguirlo con un tiro libre que golpeó el travesaño, mientras Alexis Mac Allister desperdició un cabezazo dentro del área antes del descanso.

En la segunda mitad, los dirigidos por Andoni Iraola mantuvieron la presión, pero se toparon con una defensa visitante ordenada.

Arsenal también encontró espacios para contragolpear y pudo ampliar la ventaja, aunque Alisson respondió con una intervención ante un remate de Christos Tzolis.

La intensidad del enfrentamiento también provocó reclamos arbitrales. Liverpool pidió un penalti por un agarrón de Jurrien Timber sobre Alexander Isak durante la primera parte, acción que no fue sancionada.

Pese a sus aproximaciones, los locales no consiguieron romper la resistencia del cuadro de Londres.

Más allá de los tres puntos, el triunfo cerró una racha que se remontaba a septiembre de 2012, cuando Arsenal había ganado por última vez como visitante ante Liverpool en la Premier League.

En aquella ocasión, Arteta todavía era futbolista y portaba el gafete de capitán de los Gunners.

Con el resultado, Arsenal llegó a 24 puntos y quedó tres por encima del Manchester City, que perdió 1-0 contra Brighton el sábado.

Liverpool permaneció con 15 unidades, en el quinto sitio y a nueve del líder. Para los Reds fue un duro golpe. La victoria en Anfield reforzó las aspiraciones del campeón vigente de mantenerse al frente del futbol inglés.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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