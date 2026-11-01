Boca Juniors vence 1-0 a River Plate en polémico Superclásico argentino

El partido cambió antes de los diez minutos: Lucas Martínez Quarta derribó a Miguel Merentiel cuando buscaba el arco.

La jornada 15 del Torneo Clausura 2026 quedó marcada por el gol de Lautaro Di Lollo y dos tarjetas rojas para River, con consecuencias en la tabla anual.

Boca Juniors se quedó con el Superclásico argentino al vencer 1-0 a River Plate, en La Bombonera de Buenos Aires, Argentina.

Tras la revisión del VAR, el árbitro Nicolás Ramírez mostró la tarjeta roja al defensa de River, que debió reorganizarse con diez jugadores.

Boca aprovechó la superioridad numérica para adelantar sus líneas y encontrar espacios.

Al minuto 27, Sebastián Villa cobró un tiro de esquina y Di Lollo superó la marca de Lautaro Rivero para conectar un cabezazo cruzado que dejó sin respuesta al portero Santiago Beltrán.

La anotación desató el festejo de la afición xeneize y confirmó la importancia de las jugadas a balón parado.

El conjunto local mantuvo la iniciativa durante el resto de la primera mitad, mientras River intentó contener los ataques y mantenerse a un gol de distancia.

En el complemento, el encuentro se volvió más disputado y aumentaron los reclamos contra las decisiones arbitrales.

Gonzalo Montiel también fue expulsado, cerca del minuto 79, por una entrada sobre Lautaro Blanco, por lo que el equipo millonario terminó con nueve futbolistas.

Boca tuvo ocasiones para ampliar la ventaja, incluida una acción de Alan Velasco, cuyo disparo se estrelló en el poste.

Sin embargo, la falta de contundencia mantuvo abierto el marcador hasta el silbatazo final, cuando La Bombonera celebró otra victoria sobre su máximo rival.