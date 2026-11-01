Boca Juniors vence 1-0 a River Plate en polémico Superclásico argentino

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Fútbol Internacional
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    Boca Juniors vence 1-0 a River Plate en polémico Superclásico argentino
    Lautaro Di Lollo celebra el gol de cabeza que permitió a Boca Juniors vencer a River Plate en un Superclásico marcado por dos expulsiones. FOTO: AP

Un cabezazo de Lautaro Di Lollo definió el encuentro en La Bombonera, donde el Xeneize aprovechó la superioridad numérica para recuperar el liderato de la tabla anual

Boca Juniors se quedó con el Superclásico argentino al vencer 1-0 a River Plate, en La Bombonera de Buenos Aires, Argentina.

La jornada 15 del Torneo Clausura 2026 quedó marcada por el gol de Lautaro Di Lollo y dos tarjetas rojas para River, con consecuencias en la tabla anual.

El partido cambió antes de los diez minutos: Lucas Martínez Quarta derribó a Miguel Merentiel cuando buscaba el arco.

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Tras la revisión del VAR, el árbitro Nicolás Ramírez mostró la tarjeta roja al defensa de River, que debió reorganizarse con diez jugadores.

Boca aprovechó la superioridad numérica para adelantar sus líneas y encontrar espacios.

Al minuto 27, Sebastián Villa cobró un tiro de esquina y Di Lollo superó la marca de Lautaro Rivero para conectar un cabezazo cruzado que dejó sin respuesta al portero Santiago Beltrán.

La anotación desató el festejo de la afición xeneize y confirmó la importancia de las jugadas a balón parado.

El conjunto local mantuvo la iniciativa durante el resto de la primera mitad, mientras River intentó contener los ataques y mantenerse a un gol de distancia.

En el complemento, el encuentro se volvió más disputado y aumentaron los reclamos contra las decisiones arbitrales.

Gonzalo Montiel también fue expulsado, cerca del minuto 79, por una entrada sobre Lautaro Blanco, por lo que el equipo millonario terminó con nueve futbolistas.

Boca tuvo ocasiones para ampliar la ventaja, incluida una acción de Alan Velasco, cuyo disparo se estrelló en el poste.

Sin embargo, la falta de contundencia mantuvo abierto el marcador hasta el silbatazo final, cuando La Bombonera celebró otra victoria sobre su máximo rival.

El triunfo llevó a Boca a 60 puntos y al liderato de la tabla anual, por encima de Rosario Central, cuando resta una fecha para el cierre. Además, el conjunto azul y oro sumó su tercera victoria consecutiva frente a River, una racha que no conseguía desde 1991.

Para River Plate, que permanece con 52 unidades en la clasificación acumulada, la derrota representa otro golpe a sus aspiraciones de llegar a la Copa Libertadores 2027 mediante esa vía.

Boca, en cambio, buscará cerrar el calendario con una nueva alegría ante Defensa y Justicia.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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