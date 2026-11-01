Johan Vásquez es titular en victoria del Genoa ante Lecce y se acerca al Top 10 de la Serie A

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    Johan Vásquez es titular en victoria del Genoa ante Lecce y se acerca al Top 10 de la Serie A
    Johan Vásquez volvió a completar los 90 minutos con el Genoa, que derrotó 2-1 al Lecce como visitante y alcanzó el undécimo lugar de la Serie A. FOTO: EFE
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El defensa mexicano completó los 90 minutos en el tercer triunfo consecutivo del conjunto italiano, que llegó a 13 puntos y continúa escalando posiciones

El defensa mexicano Johan Vásquez volvió a ser titular y disputó los 90 minutos en la victoria del Genoa por 2-1 sobre el Lecce, resultado con el que el equipo dirigido por Daniele De Rossi extendió su buena racha y quedó a un paso de ingresar a los primeros 10 lugares de la Serie A de Italia.

El encuentro correspondiente a la jornada 10 de la temporada 2026-2027 se disputó este domingo en el estadio Via del Mare, en Lecce.

Con los tres puntos obtenidos como visitante, el conjunto genovés llegó a 13 unidades y escaló hasta el undécimo puesto de la clasificación, mientras que su rival permaneció en el lugar 14, con nueve. Además, fue su primera victoria como visitante durante la presente campaña.

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Genoa tomó ventaja desde el minuto 11, cuando Milutin Osmajic aprovechó un servicio de Junior Messias para abrir el marcador.

Al 28’, el propio Messias amplió la diferencia después de recibir un pase de Stephan El Shaarawy, superar al guardameta Wladimiro Falcone y definir con el arco desprotegido.

La reacción del Lecce llegó cerca del descanso. Youssef Maleh ejecutó un tiro libre que se desvió en Morten Frendrup y terminó en la portería defendida por Justin Bijlow.

Los locales incluso celebraron una posible igualada, pero el árbitro anuló el tanto de Nikola Stulic tras una revisión del VAR por una mano del atacante.

En la segunda mitad, el Lecce buscó rescatar un punto, aunque se encontró con una línea defensiva en la que Vásquez fue nuevamente una pieza fundamental.

El exjugador de Pumas integró la zaga junto con Alessandro Marcandalli y Leo Østigård, y ayudó a sostener la diferencia hasta el silbatazo final.

El mexicano mantuvo su protagonismo en el campo bajo las órdenes de De Rossi y colaboró para que el Genoa consiguiera su tercera victoria consecutiva, después de superar también al Venezia y a la Juventus.

En esos tres compromisos, el equipo únicamente recibió una anotación.

La mejoría ya permite al Genoa alejarse de los puestos de descenso y mirar hacia la zona media de la tabla.

Su próximo desafío será frente al Milan, una prueba importante para medir el alcance de su recuperación y las aspiraciones del equipo de Johan Vásquez en el campeonato italiano.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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