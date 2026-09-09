Barcelona aplasta 5-1 al Feyenoord: Raphinha y Lamine encienden la Champions

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Fútbol Internacional
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    Barcelona aplasta 5-1 al Feyenoord: Raphinha y Lamine encienden la Champions
    Raphinha marcó dos tantos en la victoria del Barcelona sobre Feyenoord, en el estreno azulgrana en la Champions League 2026-2027. FOTO: EFE

El brasileño firmó un doblete y el español aportó un gol y dos asistencias; Adeyemi y Gabriel Jesus completaron la fiesta en el Camp Nou

El Barcelona convirtió su debut en la Champions League 2026-2027 en una exhibición.

Con Raphinha y Lamine Yamal como protagonistas, el equipo de Hansi Flick goleó 5-1 al Feyenoord este miércoles en el Spotify Camp Nou y abrió la fase de liga con tres puntos y una diferencia de goles de +4.

La lluvia acompañó una tarde en la que los azulgranas impusieron condiciones desde el arranque.

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Al minuto tres, Raphinha recibió de Lamine, se abrió espacio entre defensores y cruzó un zurdazo para encender las tribunas. El brasileño convirtió la primera sacudida del partido en una ventaja que marcó el encuentro.

Feyenoord intentó cerrar espacios, pero Barcelona encontró caminos con la movilidad de sus atacantes.

Al 22, Karim Adeyemi amplió la cuenta con un disparo desde fuera del área que terminó en la escuadra. El 2-0 reflejaba la superioridad local y obligaba al visitante a perseguir el balón y una reacción.

Dani Olmo y Lamine participaron en la elaboración, mientras Pedri sostuvo la claridad del mediocampo. Antes del descanso, un remate de João Cancelo contra el poste estuvo cerca de aumentar el castigo.

Los neerlandeses llegaron al intermedio con una desventaja que todavía podía ser mayor.

Raphinha firma el doblete; Lamine pone la magia

La segunda mitad tampoco cambió el dueño del partido. Al 57, Pedri filtró un pase preciso para Raphinha, quien atacó el espacio y definió cruzado para completar su doblete. Feyenoord sufrió además la anulación por fuera de juego de una anotación de Nacho Ferri: su intento de respuesta quedó sin recompensa.

Con el encuentro bajo control, Lamine Yamal agregó su firma al marcador. En el minuto 77, el español ejecutó un tiro libre que atravesó la barrera y se convirtió en el cuarto tanto. Su influencia desbordó el gol: también repartió dos asistencias en su actuación.

Sem Steijn descontó al 82, pero la alegría visitante duró poco. Gabriel Jesus apareció al 85 para cabecear un envío de Lamine y colocar el 5-1 definitivo.

El atacante brasileño se sumó a la fiesta desde el banquillo y cerró una goleada que mostró la variedad de recursos del Barça: presión, desequilibrio y contundencia para empezar con autoridad su recorrido europeo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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