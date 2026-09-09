¿David Alaba al América? Lo que se sabe del posible fichaje del ex Real Madrid

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    ¿David Alaba al América? Lo que se sabe del posible fichaje del ex Real Madrid
    David Alaba, multicampeón europeo con Bayern Múnich y Real Madrid, fue ofrecido al América para reforzar su defensa. FOTO: ESPECIAL

La salida de Sebastián Cáceres obliga a reforzar la zaga; los últimos reportes señalan que el austriaco no es prioridad en Coapa

David Alaba apareció en el radar del América para el Apertura 2026 de la Liga MX. El defensa austriaco, libre tras terminar su contrato con el Real Madrid, fue vinculado con las Águilas; sin embargo, los reportes más recientes apuntan a que su incorporación no es prioridad y que los contactos no prosperaron.

El periodista Matteo Moretto informó inicialmente que el club mexicano valoraba la posibilidad de contratar al futbolista de 34 años.

Ese nombre surgió mientras la directiva busca reforzar la defensa después de la salida del uruguayo Sebastián Cáceres al Celta de Vigo.

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¿Qué se sabe del posible fichaje de Alaba?

De acuerdo con Carlos Rodrigo Hernández, reportero de FOX Sports México, el exjugador del Bayern Múnich sí fue ofrecido al conjunto azulcrema y existieron conversaciones.

No obstante, el América no mostró suficiente interés para continuar con la operación, por lo que no puede hablarse de un acuerdo cercano.

AS México también recogió información de Claro Sports sobre las dificultades de esa posibilidad: la edad y el historial de lesiones del zaguero habrían pesado en la evaluación.

Hasta ahora, las versiones periodísticas describen un ofrecimiento y contactos, sin una contratación confirmada para el Apertura de 2026.

Alaba puede negociar como agente libre, condición que elimina el pago de un traspaso a otro equipo.

Esto no implica que la operación carezca de costo: todavía sería necesario acordar su salario y las condiciones de un eventual contrato.

Experiencia europea y dudas físicas

El austriaco ganó cuatro Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid.

Su capacidad para actuar como central o lateral izquierdo explica el atractivo deportivo de su nombre, aunque su continuidad quedó comprometida por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda sufrida en diciembre de 2023.

En paralelo, América tiene otra alternativa para cubrir la baja de Cáceres. Según César Luis Merlo, citado por AS México, las Águilas iniciaron negociaciones con el Bahía de Brasil por Santiago Ramos Mingo.

Ese movimiento marca una ruta más concreta para reforzar la zaga, mientras la opción de Alaba pierde fuerza en el cierre del mercado.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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