Real Madrid vence 2-1 al Inter: Mbappé hace historia y Courtois salva el debut

Real Madrid abrió la Champions League 2026-27 con una victoria de 2-1 sobre el Inter de Milán este martes en el Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé y Federico Valverde marcaron para el equipo de José Mourinho, que aprovechó dos errores visitantes y terminó defendiendo una ventaja amenazada por Carlos Augusto. El marcador premió la contundencia del conjunto español, aunque el arranque perteneció al Inter. Apenas a los dos minutos, Thibaut Courtois respondió a un remate a quemarropa de Marcus Thuram y evitó que la visita tomara el mando.

Aquella intervención anticipó la importancia del guardameta en una noche de exigencia. Mbappé y Valverde castigan al Inter El primer golpe llegó al minuto 14. Un mal despeje de Yann Bisseck desacomodó a la defensa italiana y Brahim Díaz habilitó a Mbappé, quien resolvió para poner el 1-0. El francés convirtió una equivocación rival en la ventaja que necesitaba el Madrid para encarrilar su presentación europea. Nueve minutos después, Valverde amplió la diferencia. Josep Martínez demoró la salida con el balón dentro del área y el uruguayo lo presionó hasta meter la punta del pie para conseguir el 2-0. Dos fallas individuales dejaron al Inter contra las cuerdas antes del descanso. La anotación también tuvo valor histórico para Mbappé: alcanzó los 71 goles en la Champions League e igualó a Raúl González como quinto máximo artillero de la competición.

El atacante llegó a esa cifra en 99 encuentros y reforzó su protagonismo en el estreno madridista. Courtois sostiene el triunfo del Real Madrid El Inter reaccionó en la segunda mitad y encontró recompensa al 77. Lautaro Martínez recibió por la derecha y envió un pase raso que Carlos Augusto aprovechó al incorporarse al ataque. El 2-1 reabrió el encuentro y obligó a los locales a resistir durante el cierre.

Courtois volvió a intervenir para proteger el resultado y asegurar los primeros tres puntos del Madrid en la fase de liga. La victoria dejó una combinación de eficacia ofensiva y trabajo pendiente para controlar los partidos: el conjunto blanco construyó pronto su ventaja, pero necesitó a su portero para conservarla. El Bernabéu celebró un debut con más de un susto.