Barcelona avanza a la Final de la Supercopa tras golear 5-0 al Athletic Club

Fútbol Internacional
/ 7 enero 2026
    Barcelona avanza a la Final de la Supercopa tras golear 5-0 al Athletic Club
    Ferran Torres abrió el marcador y dio inicio a la ráfaga ofensiva del Barcelona en Yeda. FOTO: AP

El encuentro quedó definido en la primera mitad, cuando el conjunto blaugrana marcó cuatro goles en apenas 16 minutos y manejó el complemento sin sobresaltos

El Barcelona dio un paso firme rumbo a la Final de la Supercopa de España al superar con claridad al Athletic Club por 5-0 en la semifinal disputada en Yeda, Arabia Saudita. El resultado permitió al conjunto blaugrana mantener intacta la posibilidad de revalidar el título que conquistó el año pasado, tras un partido que quedó resuelto desde la primera mitad.

El duelo comenzó con un ritmo parejo, pero cambió de forma definitiva a partir del minuto 22. En ese momento, Ferran Torres abrió el marcador y desencadenó una racha que el Athletic no logró contener. El gol desordenó al equipo vasco y dio paso a un dominio claro del Barcelona, que encontró espacios y precisión en una ventana de apenas 16 minutos.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Gerson Leos, integrante de Banda MS, tras desplomarse en juego de beisbol en Mazatlán

Al minuto 30, Fermín López amplió la ventaja con un disparo colocado al ángulo que dejó sin opciones a Unai Simón. Cuatro minutos más tarde llegó el tercer tanto, obra de Rooney Bardghji, tras una falla del guardameta del Athletic que terminó por inclinar el encuentro. Antes del descanso, Raphinha cerró la primera mitad con el 4-0, gracias a un zurdazo bien dirigido que reflejó la superioridad catalana.

Con el partido prácticamente definido, el segundo tiempo sirvió para confirmar el control del Barcelona y la falta de respuesta del rival. El Athletic intentó adelantar líneas, pero no encontró profundidad ni claridad para generar peligro real. En cambio, el equipo dirigido por Hansi Flick mantuvo el orden y administró la ventaja sin asumir riesgos innecesarios.

Raphinha volvió a aparecer al minuto 52 para firmar su doblete y el quinto gol de la noche. Su actuación fue determinante y le permitió al técnico alemán darle descanso, al sustituirlo al 65 por Marcus Rashford, quien ingresó para sumar minutos y mantener el ritmo ofensivo del equipo.

Uno de los detalles que llamó la atención fue la ausencia inicial de Lamine Yamal, quien comenzó el partido en el banquillo. El joven atacante ingresó hasta el minuto 72, cuando el marcador ya estaba definido, una señal de la profundidad del plantel y de la tranquilidad con la que el cuerpo técnico pudo manejar el cierre del encuentro.

La semifinal dejó sensaciones contrastantes. Para el Barcelona, confirmó su buen momento y su capacidad para resolver partidos de alta exigencia en lapsos cortos. Para el Athletic, evidenció las dificultades para competir cuando el rival logra imponer condiciones con rapidez y eficacia.

La Supercopa de España continuará con la segunda semifinal, en la que Real Madrid y Atlético de Madrid buscarán el boleto restante a la Final. Ambos equipos saben que el Barcelona, por lo mostrado en Yeda, parte como referencia obligada. El conjunto blaugrana ya está instalado en el partido decisivo, con la mira puesta en defender el título y prolongar su dominio en este torneo.

Temas


Futbol
Supercopa De España
resultados

Localizaciones


Yeda

Organizaciones


LaLiga
FC Barcelona
Athletic Club

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Descarado Trump

Descarado Trump
true

Trump hace cambios en Venezuela para que todo siga igual
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la postura de Ciro Gómez Leyva sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela es “antipatriota” y advirtió que normalizar este tipo de intervenciones abre la puerta a acciones similares en México

Claudia Sheinbaum califica de ‘antipatriota’ la postura de Gómez Leyva sobre intervención de EU en Venezuela

Acuerdo. La expareja alcanzó un acuerdo legal que prioriza el bienestar de sus hijos y evita disputas públicas.

Finalizan Nicole Kidman y Keith Urban su divorcio en tiempo récord y sin conflictos legales
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Las nieves de enero... Frente Frío y Gran Masa de Aire Frío azotarán a México con nieve, lluvias y bajas temperaturas
Tanto el COVID-19 como el resfriado común y la influenza están causados por virus.

¿Tengo influenza, gripe, alergia o COVID-19?... Cuáles son las principales diferencias y síntomas
Gerson Leos, tecladista de Banda MS, murió a los 36 años tras colapsar durante un partido de béisbol en Mazatlán, Sinaloa.

Muere Gerson Leos, integrante de Banda MS, tras desplomarse en juego de beisbol en Mazatlán
El King Abdullah Sports City será la sede del derbi madrileño correspondiente a las semifinales del torneo.

Real Madrid vs Atlético: fecha, hora y dónde ver la Semifinal de la Supercopa de España 2026