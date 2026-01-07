Barcelona avanza a la Final de la Supercopa tras golear 5-0 al Athletic Club

El Barcelona dio un paso firme rumbo a la Final de la Supercopa de España al superar con claridad al Athletic Club por 5-0 en la semifinal disputada en Yeda, Arabia Saudita. El resultado permitió al conjunto blaugrana mantener intacta la posibilidad de revalidar el título que conquistó el año pasado, tras un partido que quedó resuelto desde la primera mitad. El duelo comenzó con un ritmo parejo, pero cambió de forma definitiva a partir del minuto 22. En ese momento, Ferran Torres abrió el marcador y desencadenó una racha que el Athletic no logró contener. El gol desordenó al equipo vasco y dio paso a un dominio claro del Barcelona, que encontró espacios y precisión en una ventana de apenas 16 minutos. TE PUEDE INTERESAR: Muere Gerson Leos, integrante de Banda MS, tras desplomarse en juego de beisbol en Mazatlán Al minuto 30, Fermín López amplió la ventaja con un disparo colocado al ángulo que dejó sin opciones a Unai Simón. Cuatro minutos más tarde llegó el tercer tanto, obra de Rooney Bardghji, tras una falla del guardameta del Athletic que terminó por inclinar el encuentro. Antes del descanso, Raphinha cerró la primera mitad con el 4-0, gracias a un zurdazo bien dirigido que reflejó la superioridad catalana.

Con el partido prácticamente definido, el segundo tiempo sirvió para confirmar el control del Barcelona y la falta de respuesta del rival. El Athletic intentó adelantar líneas, pero no encontró profundidad ni claridad para generar peligro real. En cambio, el equipo dirigido por Hansi Flick mantuvo el orden y administró la ventaja sin asumir riesgos innecesarios. Raphinha volvió a aparecer al minuto 52 para firmar su doblete y el quinto gol de la noche. Su actuación fue determinante y le permitió al técnico alemán darle descanso, al sustituirlo al 65 por Marcus Rashford, quien ingresó para sumar minutos y mantener el ritmo ofensivo del equipo. Uno de los detalles que llamó la atención fue la ausencia inicial de Lamine Yamal, quien comenzó el partido en el banquillo. El joven atacante ingresó hasta el minuto 72, cuando el marcador ya estaba definido, una señal de la profundidad del plantel y de la tranquilidad con la que el cuerpo técnico pudo manejar el cierre del encuentro. La semifinal dejó sensaciones contrastantes. Para el Barcelona, confirmó su buen momento y su capacidad para resolver partidos de alta exigencia en lapsos cortos. Para el Athletic, evidenció las dificultades para competir cuando el rival logra imponer condiciones con rapidez y eficacia.