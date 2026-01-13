Barcelona confirma incorporación de Joao Cancelo en cesión desde Al Hilal

El Barcelona confirmó el regreso de Joao Cancelo, quien se incorpora al club a través de una cesión proveniente del Al Hilal de Arabia Saudita. La llegada del defensor portugués responde a la necesidad de fortalecer la línea defensiva tras la grave lesión de Andreas Christensen, y se considera un refuerzo estratégico para aportar experiencia y versatilidad durante el resto de la temporada bajo la dirección de Hansi Flick.

Cancelo, de 31 años, llegó a Barcelona a principios de esta semana para someterse a las pruebas médicas de protocolo en el Hospital de Barcelona, las cuales superó sin inconvenientes. Aunque la firma de su contrato estaba prevista para las 13:00 horas y la atención a medios para las 13:30, el proceso se extendió varias horas, aparentemente debido a retrasos en la documentación de la transferencia internacional, lo que generó cierta incertidumbre entre los seguidores y medios locales.

Durante su presentación, el portugués afirmó que regresar al Barcelona representa un compromiso personal: “Es un honor para mí representar este club. Cuando estuve aquí vi mucha calidad, y los jugadores han evolucionado bien. He venido a ayudar e intentar ganar títulos. Me siento en casa en este club, es el único que me pone la piel de gallina al jugar”. Añadió que su objetivo es adaptarse rápidamente al estilo de juego del equipo y aportar al colectivo, recordando que su primera etapa no incluyó títulos: “Mi espina clavada es no ganar nada en mi primera etapa, pero si trabajas bien, los títulos llegan”.