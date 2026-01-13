Barcelona confirma incorporación de Joao Cancelo en cesión desde Al Hilal
El portugués, que ya jugó en el club en la temporada 2023-24, se incorpora con el objetivo de aportar experiencia y adaptarse rápidamente al estilo de Hansi Flick
El Barcelona confirmó el regreso de Joao Cancelo, quien se incorpora al club a través de una cesión proveniente del Al Hilal de Arabia Saudita. La llegada del defensor portugués responde a la necesidad de fortalecer la línea defensiva tras la grave lesión de Andreas Christensen, y se considera un refuerzo estratégico para aportar experiencia y versatilidad durante el resto de la temporada bajo la dirección de Hansi Flick.
Cancelo, de 31 años, llegó a Barcelona a principios de esta semana para someterse a las pruebas médicas de protocolo en el Hospital de Barcelona, las cuales superó sin inconvenientes. Aunque la firma de su contrato estaba prevista para las 13:00 horas y la atención a medios para las 13:30, el proceso se extendió varias horas, aparentemente debido a retrasos en la documentación de la transferencia internacional, lo que generó cierta incertidumbre entre los seguidores y medios locales.
Durante su presentación, el portugués afirmó que regresar al Barcelona representa un compromiso personal: “Es un honor para mí representar este club. Cuando estuve aquí vi mucha calidad, y los jugadores han evolucionado bien. He venido a ayudar e intentar ganar títulos. Me siento en casa en este club, es el único que me pone la piel de gallina al jugar”. Añadió que su objetivo es adaptarse rápidamente al estilo de juego del equipo y aportar al colectivo, recordando que su primera etapa no incluyó títulos: “Mi espina clavada es no ganar nada en mi primera etapa, pero si trabajas bien, los títulos llegan”.
El fichaje de Cancelo se da en un mercado de invierno con pocas opciones de incorporaciones. El Barcelona optó por un jugador que conoce la institución y que ya estuvo en la plantilla en la temporada 2023-24, pese a rumores de interés por parte del Inter de Milán. Según Sport.es, Al Hilal pagó alrededor de 25 millones de euros por el portugués, y su representante, Jorge Mendes, fue clave en la negociación para concretar el préstamo sin comprometer la estabilidad financiera del club catalán.
El dorsal que lucirá Cancelo será el número 2, el mismo que utilizó durante su primera etapa, aunque posteriormente pasó a Pau Cubarsí, quien esta temporada optó por el número 5. El Barcelona compartió la confirmación del fichaje mediante un video del jugador firmando su contrato, después de eliminar momentáneamente las publicaciones iniciales sobre la incorporación.
Cancelo explicó su decisión de regresar a Barcelona: “Primero hablé con Al Hilal, me dijeron que había interés de otros clubes. Cuando Deco me llamó, mi primera opción fue el Barça y decidí esperar. Quiero ayudar al equipo y ganar títulos aquí. La plantilla ha crecido desde que estuve, y creo que ahora es más fuerte”.
Con esta incorporación, el Barcelona refuerza su defensa de cara a la segunda mitad de la temporada, buscando mantener la estabilidad del equipo y competir en todas las competiciones mientras se recupera Christensen. La vuelta de Cancelo no solo añade experiencia, sino también flexibilidad en la línea defensiva, un aspecto que el club considera clave para sus objetivos inmediatos.