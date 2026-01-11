Barcelona vuelve a ganar una Final al Real Madrid y se queda con la Supercopa de España

El FC Barcelona se quedó con la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid en una final disputada en Arabia Saudita, en un clásico que mantuvo el marcador abierto hasta los minutos finales y que se definió por detalles en ambas áreas.

Desde el arranque, el encuentro respondió a la expectativa propia de un partido por el título. El Real Madrid avisó primero con una llegada clara de Vinícius Júnior, quien quedó mano a mano, pero su disparo fue contenido por Joan García. Poco después, el Barcelona logró adelantarse en el marcador tras aprovechar un desajuste defensivo.

Raphinha, que minutos antes había desperdiciado una ocasión clara, encontró su revancha al 36. El brasileño recibió el balón fuera del área, encaró hacia el centro y sacó un disparo cruzado que superó a Thibaut Courtois para poner el 1-0. El tanto dio paso a un cierre de primer tiempo intenso, especialmente durante el tiempo añadido.