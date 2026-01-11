Barcelona vuelve a ganar una Final al Real Madrid y se queda con la Supercopa de España

El clásico disputado en Arabia Saudita, tuvo un primer tiempo de cuatro goles y un desenlace marcado por el tanto decisivo de Raphinha y la resistencia azulgrana en los minutos finales

El FC Barcelona se quedó con la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid en una final disputada en Arabia Saudita, en un clásico que mantuvo el marcador abierto hasta los minutos finales y que se definió por detalles en ambas áreas.

Desde el arranque, el encuentro respondió a la expectativa propia de un partido por el título. El Real Madrid avisó primero con una llegada clara de Vinícius Júnior, quien quedó mano a mano, pero su disparo fue contenido por Joan García. Poco después, el Barcelona logró adelantarse en el marcador tras aprovechar un desajuste defensivo.

Raphinha, que minutos antes había desperdiciado una ocasión clara, encontró su revancha al 36. El brasileño recibió el balón fuera del área, encaró hacia el centro y sacó un disparo cruzado que superó a Thibaut Courtois para poner el 1-0. El tanto dio paso a un cierre de primer tiempo intenso, especialmente durante el tiempo añadido.

Ya en la compensación, Vinícius igualó el marcador al 47, luego de superar a Jules Koundé y definir con precisión frente al arco. La respuesta del Barcelona fue inmediata. Apenas dos minutos después, Robert Lewandowski culminó una jugada dentro del área con una definición técnica que devolvió la ventaja a los catalanes.

Sin embargo, el primer tiempo aún guardaba otra acción decisiva. El árbitro permitió que se extendiera el añadido y, tras un tiro de esquina, el balón quedó suelto en el área. Gonzalo aprovechó el rebote para empujar el esférico y decretar el 2-2 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En la segunda parte, el desarrollo del juego cambió. Barcelona asumió mayor control del balón, mientras que el Real Madrid apostó por transiciones rápidas y el desequilibrio de sus atacantes. Las oportunidades se repartieron, aunque sin la misma claridad que en el primer tiempo.

El gol que definió el partido llegó al minuto 73. En una acción colectiva, el balón volvió a caer en los pies de Raphinha, quien probó desde fuera del área. El disparo fue desviado ligeramente, lo suficiente para descolocar a Courtois y marcar el 3-2 definitivo.

En los minutos finales, el Madrid presionó en busca del empate, pero se encontró con intervenciones oportunas de Joan García y una defensa que logró cerrar espacios. Con este resultado, el Barcelona volvió a imponerse al Real Madrid en una final, como ya lo había hecho recientemente en este torneo y en la Copa del Rey.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

