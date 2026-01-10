Barcelona vs Real Madrid: cuándo y dónde ver la Final de la Supercopa de España
El Clásico define al campeón este domingo; horario para México, transmisión en vivo para el duelo entre dos equipos que llegan con realidades contrastantes
La Final de la Supercopa de España 2026 tendrá un nuevo capítulo de El Clásico, cuando Barcelona y Real Madrid se enfrenten este domingo 11 de enero en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, con el primer título oficial del año en juego y un contexto de máxima rivalidad entre los dos gigantes del futbol español.
El encuentro se disputará a las 1 de la tarde, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Sky Sports, señal que contará con la transmisión exclusiva para el territorio nacional.
Será una final más en territorio saudí bajo el formato de cuatro equipos, escenario que ha convertido a este torneo en un escaparate global y en un clásico recurrente en instancias definitivas.
El Barcelona llega a la Final con paso arrollador tras imponerse 5-0 al Athletic Club en las Semifinales, en un partido que confirmó su buen momento ofensivo y la solidez del proyecto que encabeza Hansi Flick.
El conjunto blaugrana ha encontrado equilibrio entre juventud y experiencia, con un ataque dinámico encabezado por Lamine Yamal y Raphinha, además de un mediocampo que ha mostrado control y profundidad.
El Barça, actual campeón de la Supercopa, buscará revalidar el título y ampliar su condición como el club más ganador en la historia de la competencia.
Del otro lado, el Real Madrid accedió a la final luego de vencer 2-1 al Atlético de Madrid en un duelo intenso y de alta exigencia, en el que volvió a mostrar carácter en partidos grandes.
El equipo dirigido por Xabi Alonso llega con algunas interrogantes físicas, especialmente en torno a Kylian Mbappé, cuya participación se definirá tras la última evaluación médica, aunque el cuerpo técnico confía en contar con Vinicius Jr. como pieza clave en el ataque.
La plantilla blanca apuesta a su jerarquía, experiencia en finales y capacidad para competir bajo presión en escenarios internacionales.
La final de la Supercopa se perfila como un duelo que puede marcar el rumbo anímico de ambos equipos en el arranque del año, no solo por el trofeo, sino por el impacto que un triunfo o derrota puede tener en LaLiga y en el desarrollo de la temporada europea.
Con dos estilos contrastantes, figuras determinantes y una rivalidad histórica, Barcelona y Real Madrid volverán a encontrarse con todo en juego en una final que promete intensidad, goles y un nuevo episodio inolvidable de El Clásico.