Barcelona vs Real Madrid: cuándo y dónde ver la Final de la Supercopa de España

La Final de la Supercopa de España 2026 tendrá un nuevo capítulo de El Clásico, cuando Barcelona y Real Madrid se enfrenten este domingo 11 de enero en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, con el primer título oficial del año en juego y un contexto de máxima rivalidad entre los dos gigantes del futbol español.

El encuentro se disputará a las 1 de la tarde, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Sky Sports, señal que contará con la transmisión exclusiva para el territorio nacional.

Será una final más en territorio saudí bajo el formato de cuatro equipos, escenario que ha convertido a este torneo en un escaparate global y en un clásico recurrente en instancias definitivas.

TE PUEDE INTERESAR: Macclesfield hace historia en la FA Cup y elimina al campeón Crystal Palace

El Barcelona llega a la Final con paso arrollador tras imponerse 5-0 al Athletic Club en las Semifinales, en un partido que confirmó su buen momento ofensivo y la solidez del proyecto que encabeza Hansi Flick.

El conjunto blaugrana ha encontrado equilibrio entre juventud y experiencia, con un ataque dinámico encabezado por Lamine Yamal y Raphinha, además de un mediocampo que ha mostrado control y profundidad.

El Barça, actual campeón de la Supercopa, buscará revalidar el título y ampliar su condición como el club más ganador en la historia de la competencia.

Del otro lado, el Real Madrid accedió a la final luego de vencer 2-1 al Atlético de Madrid en un duelo intenso y de alta exigencia, en el que volvió a mostrar carácter en partidos grandes.