Barcelona vs Real Madrid: cuándo y dónde ver la Final de la Supercopa de España

Fútbol Internacional
/ 10 enero 2026
    Barcelona vs Real Madrid: cuándo y dónde ver la Final de la Supercopa de España
    Barcelona y Real Madrid se enfrentan en Yeda por el primer título oficial del año, en una nueva edición de El Clásico que define la Supercopa de España. FOTO: ESPECIAL

El Clásico define al campeón este domingo; horario para México, transmisión en vivo para el duelo entre dos equipos que llegan con realidades contrastantes

La Final de la Supercopa de España 2026 tendrá un nuevo capítulo de El Clásico, cuando Barcelona y Real Madrid se enfrenten este domingo 11 de enero en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, con el primer título oficial del año en juego y un contexto de máxima rivalidad entre los dos gigantes del futbol español.

El encuentro se disputará a las 1 de la tarde, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Sky Sports, señal que contará con la transmisión exclusiva para el territorio nacional.

Será una final más en territorio saudí bajo el formato de cuatro equipos, escenario que ha convertido a este torneo en un escaparate global y en un clásico recurrente en instancias definitivas.

TE PUEDE INTERESAR: Macclesfield hace historia en la FA Cup y elimina al campeón Crystal Palace

El Barcelona llega a la Final con paso arrollador tras imponerse 5-0 al Athletic Club en las Semifinales, en un partido que confirmó su buen momento ofensivo y la solidez del proyecto que encabeza Hansi Flick.

El conjunto blaugrana ha encontrado equilibrio entre juventud y experiencia, con un ataque dinámico encabezado por Lamine Yamal y Raphinha, además de un mediocampo que ha mostrado control y profundidad.

El Barça, actual campeón de la Supercopa, buscará revalidar el título y ampliar su condición como el club más ganador en la historia de la competencia.

Del otro lado, el Real Madrid accedió a la final luego de vencer 2-1 al Atlético de Madrid en un duelo intenso y de alta exigencia, en el que volvió a mostrar carácter en partidos grandes.

El equipo dirigido por Xabi Alonso llega con algunas interrogantes físicas, especialmente en torno a Kylian Mbappé, cuya participación se definirá tras la última evaluación médica, aunque el cuerpo técnico confía en contar con Vinicius Jr. como pieza clave en el ataque.

La plantilla blanca apuesta a su jerarquía, experiencia en finales y capacidad para competir bajo presión en escenarios internacionales.

La final de la Supercopa se perfila como un duelo que puede marcar el rumbo anímico de ambos equipos en el arranque del año, no solo por el trofeo, sino por el impacto que un triunfo o derrota puede tener en LaLiga y en el desarrollo de la temporada europea.

Con dos estilos contrastantes, figuras determinantes y una rivalidad histórica, Barcelona y Real Madrid volverán a encontrarse con todo en juego en una final que promete intensidad, goles y un nuevo episodio inolvidable de El Clásico.

Temas


Supercopa De España
Futbol internacional
previa

Localizaciones


Yeda

Organizaciones


Real Madrid
LaLiga
FC Barcelona

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Nicolás Maduro y su esposa se encuentran detenidos en Nueva York, luego de ser extraídos de Venezuela.

Arden redes sociales por captura de Maduro y su defensa de la 4T
La Presidenta busca reducir la dependencia de importaciones y ampliar la soberanía alimentaria.

‘Ni intermediarios ni bajos precios’: Sheinbaum apuesta por café mexicano y bienestar rural
El presunto autor intelectual fue trasladado por autoridades estatales al penal de Alto Impacto, donde enfrentará a la justicia mexicana.

Tras casi tres años prófugo, llega a México ‘El Marino’ por homicidio de adolescente
Un grupo de 11 personas migrantes fue rescatado por elementos de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Gritos de auxilio alertan a policías y permiten rescate de migrantes en Juárez
Venezuela responde contra alerta de los Estados Unidos

Venezuela responde contra alerta de los Estados Unidos
Daniel Ortega es aliado incondicional de Nicolás Maduro, quien fue capturado por militares estadounidenses en Caracas hace una semana.

Autoridades nicaragüenses arrestan a decenas por presuntamente apoyar captura de Maduro
Los últimos comentarios de Trump se producen en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, incluida Dinamarca.

Trump intensifica las amenazas a Groenlandia y dice que EU intervendrá ‘les guste o no’
Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia