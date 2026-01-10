Macclesfield hace historia en la FA Cup y elimina al campeón Crystal Palace

    Macclesfield celebró en Moss Rose una victoria histórica ante Crystal Palace que ya es considerada una de las mayores hazañas en la historia de la FA Cup. FOTO: AP

El club de sexta división protagonizó uno de los mayores batacazos del torneo al vencer 2-1 al Crystal Palace, estableciendo una brecha histórica de 117 posiciones entre ambos equipos

El Macclesfield FC escribió una de las páginas más memorables en la historia de la FA Cup al eliminar al Crystal Palace, campeón defensor del torneo, con un triunfo por 2-1 que ya es considerado uno de los “giant-killings” más grandes jamás vistos en la competencia más antigua del fútbol mundial.

La hazaña se consumó en el estadio Moss Rose, donde un equipo de la sexta división del fútbol inglés, que milita en la National League North, superó a un club de Premier League, estableciendo una diferencia histórica de 117 posiciones entre ambos conjuntos, la mayor registrada en la FA Cup.

Nunca antes un campeón vigente había sido eliminado por un equipo fuera del fútbol profesional desde 1909, lo que dimensiona la magnitud del resultado.

Macclesfield tomó ventaja antes del descanso gracias a un cabezazo de Paul Dawson al minuto 43, desatando la incredulidad en las gradas.

En la segunda mitad, Isaac Buckley-Ricketts amplió la ventaja al 60’, consolidando el sueño del conjunto local ante un Palace que dominó la posesión, pero careció de claridad frente al arco.

La reacción visitante llegó hasta el tiempo agregado con un gol de tiro libre de Yeremy Pino, insuficiente para evitar una eliminación histórica.

El encuentro fue dirigido tácticamente por John Rooney, hermano de Wayne Rooney, quien tras el silbatazo final recibió el reconocimiento general por comandar una de las gestas más impactantes del torneo.

La celebración fue inmediata: aficionados invadieron el terreno de juego y Moss Rose vivió una noche que quedará marcada en la memoria colectiva del club.

Este triunfo adquiere un valor aún mayor por el contexto institucional del Macclesfield, refundado en 2020 tras la desaparición del histórico Macclesfield Town por problemas financieros.

Avanzar a la cuarta ronda de la FA Cup por primera vez y hacerlo eliminando al campeón vigente no solo representa un logro deportivo, sino una historia de resurgimiento que refuerza la esencia romántica del torneo.

La FA Cup volvió a confirmar por qué es sinónimo de sorpresas, y el nombre de Macclesfield quedó grabado para siempre junto a las mayores proezas del certamen, en una noche que redefinió lo posible dentro del fútbol inglés.

