Macclesfield hace historia en la FA Cup y elimina al campeón Crystal Palace

El Macclesfield FC escribió una de las páginas más memorables en la historia de la FA Cup al eliminar al Crystal Palace, campeón defensor del torneo, con un triunfo por 2-1 que ya es considerado uno de los “giant-killings” más grandes jamás vistos en la competencia más antigua del fútbol mundial.

La hazaña se consumó en el estadio Moss Rose, donde un equipo de la sexta división del fútbol inglés, que milita en la National League North, superó a un club de Premier League, estableciendo una diferencia histórica de 117 posiciones entre ambos conjuntos, la mayor registrada en la FA Cup.

Nunca antes un campeón vigente había sido eliminado por un equipo fuera del fútbol profesional desde 1909, lo que dimensiona la magnitud del resultado.

TE PUEDE INTERESAR: Indiana aplasta a Oregon y cita Final colegial ante Miami