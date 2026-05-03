Champions Femenil: Regresa Bonmatí y Barcelona asegura su sexta final consecutiva

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/
    Champions Femenil: Regresa Bonmatí y Barcelona asegura su sexta final consecutiva
    El Barcelona disputará la final ante el Lyon en Oslo. FOTO: AP

El Barcelona venció 4-2 al Bayern Múnich y avanzó a su sexta final consecutiva de Champions femenina; Aitana Bonmatí reapareció tras cinco meses de ausencia

El FC Barcelona Femení confirmó su dominio en Europa al sellar su pase a la final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA por sexto año consecutivo, tras imponerse 4-2 al Bayern Múnich Femenino en el partido de vuelta de semifinales. Más allá del resultado, la noche estuvo marcada por el regreso de Aitana Bonmatí, quien volvió a la actividad después de cinco meses fuera por lesión.

El conjunto azulgrana resolvió la eliminatoria con un marcador global de 5-3, luego del empate 1-1 en la ida en Múnich. En casa, las dirigidas por Jonatan Giráldez marcaron el ritmo desde los primeros minutos y encontraron recompensa al 13, cuando Salma Paralluelo abrió el marcador tras un centro de Caroline Graham Hansen.

https://vanguardia.com.mx/deportes/automovilismo/gp-de-miami-antonelli-firma-su-tercer-triunfo-consecutivo-perez-pelea-posiciones-LC20440946

La respuesta alemana fue inmediata. Linda Dallmann empató al 17 tras un contragolpe encabezado por Pernille Harder, pero el Barcelona mantuvo su propuesta ofensiva y recuperó la ventaja con un remate de Alexia Putellas al 22.

En la segunda mitad, el equipo local amplió la diferencia. Ewa Pajor anotó de cabeza al 55 y, tres minutos después, Putellas firmó su doblete para encaminar la clasificación. A pesar de ello, el Bayern no dejó de competir: Harder descontó al 71 y el equipo alemán presionó en busca de un cierre más ajustado, incluyendo un disparo al travesaño de Dallmann y un gol anulado a la propia Harder tras revisión del VAR.

El momento más esperado llegó al minuto 68. Bonmatí ingresó desde el banquillo, desatando la ovación del público tras superar una fractura de peroné sufrida durante una concentración con la selección. “Estoy muy feliz de estar de vuelta”, comentó la mediocampista, tres veces ganadora del Balón de Oro.

En la recta final, la arquera Cata Coll evitó el tercero del Bayern con una atajada clave ante Klara Bühl, asegurando el resultado.

El Barcelona buscará ahora el título europeo el próximo 23 de mayo en Oslo, donde enfrentará al Olympique de Lyon Femenino, que eliminó al Arsenal Femenino. Será una nueva oportunidad para el conjunto catalán de cerrar el ciclo con un campeonato, tras la final perdida el año pasado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


UEFA Champions League
Futbol Femenil
resultados

Localizaciones


Barcelona

Organizaciones


FC Barcelona

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La mayoría de los albañiles en Coahuila labora fuera de la formalidad, sin acceso garantizado a prestaciones ni protección social pese a desempeñar una de las actividades con mayor riesgo.

Más del 90% de albañiles en Coahuila labora en la informalidad
Obras de infraestructura en varias regiones de la entidad fueron entregadas y otras iniciadas.

Destacan resultados y dinamismo para Coahuila durante abril
En el último año, los casos de omisión de cuidados de menores se vieron incrementados considerablemente.

Coahuila: Se disparan 85% ‘negligencias’ con menores
El constitucionalista Diego Valadés señaló que alguien que ha solicitado licencia temporal al cargo, como lo hizo Rocha a la gubernatura, puede regresar a la función en el caso de no ser procesado.

Renuncia, no licencia, piden a Rocha Moya
Claudia Sheinbaum añadió que “La Cuarta Transformación construye igualdad, amor al pueblo y amor a la patria”.

Sheinbaum lanza mensaje desde el Puente Nichupté: ‘antes corrupción, hoy honestidad’, afirma en Cancún
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, anuncio que pidió licencia temporal ante el Congreso del Estado, luego de los señalamientos de la justicia norteamericana.

Arden redes sociales por narcoacusación contra Rocha Moya
Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la solicitud de licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya la noche de este viernes. FOTO: Cuartoscuro

‘Hasta el lunes’ Sheinbaum hablará sobre la licencia de Rocha Moya
Yeraldine Bonilla Valverde fue designada como la primera mujer gobernadora interina de Sinaloa tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya en medio de investigaciones federales y señalamientos desde Estados Unidos. La votación en el Congreso se resolvió con 33 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, marcando un relevo político histórico en la entidad. Rubén Rocha Moya solicitó separarse del cargo por más de 30 días debido a investigaciones de la Fiscalía General de la República y acusaciones de narcotráfico y posesión ilegal de armas presentadas por autoridades de Estados Unidos. Proceso legislativo: La sesión extraordinaria del Congreso fue encabezada por la Mesa Directiva, que tras debate aprobó la licencia y designó a Bonilla como gobernadora interina.

Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, confía en la inocencia de Rocha Moya