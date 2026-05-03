Champions Femenil: Regresa Bonmatí y Barcelona asegura su sexta final consecutiva

El FC Barcelona Femení confirmó su dominio en Europa al sellar su pase a la final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA por sexto año consecutivo, tras imponerse 4-2 al Bayern Múnich Femenino en el partido de vuelta de semifinales. Más allá del resultado, la noche estuvo marcada por el regreso de Aitana Bonmatí, quien volvió a la actividad después de cinco meses fuera por lesión. El conjunto azulgrana resolvió la eliminatoria con un marcador global de 5-3, luego del empate 1-1 en la ida en Múnich. En casa, las dirigidas por Jonatan Giráldez marcaron el ritmo desde los primeros minutos y encontraron recompensa al 13, cuando Salma Paralluelo abrió el marcador tras un centro de Caroline Graham Hansen.

La respuesta alemana fue inmediata. Linda Dallmann empató al 17 tras un contragolpe encabezado por Pernille Harder, pero el Barcelona mantuvo su propuesta ofensiva y recuperó la ventaja con un remate de Alexia Putellas al 22.

En la segunda mitad, el equipo local amplió la diferencia. Ewa Pajor anotó de cabeza al 55 y, tres minutos después, Putellas firmó su doblete para encaminar la clasificación. A pesar de ello, el Bayern no dejó de competir: Harder descontó al 71 y el equipo alemán presionó en busca de un cierre más ajustado, incluyendo un disparo al travesaño de Dallmann y un gol anulado a la propia Harder tras revisión del VAR. El momento más esperado llegó al minuto 68. Bonmatí ingresó desde el banquillo, desatando la ovación del público tras superar una fractura de peroné sufrida durante una concentración con la selección. “Estoy muy feliz de estar de vuelta”, comentó la mediocampista, tres veces ganadora del Balón de Oro. En la recta final, la arquera Cata Coll evitó el tercero del Bayern con una atajada clave ante Klara Bühl, asegurando el resultado.

El Barcelona buscará ahora el título europeo el próximo 23 de mayo en Oslo, donde enfrentará al Olympique de Lyon Femenino, que eliminó al Arsenal Femenino. Será una nueva oportunidad para el conjunto catalán de cerrar el ciclo con un campeonato, tras la final perdida el año pasado.

Publicidad