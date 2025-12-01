España enfrenta la Final sin Aitana Bonmatí tras lesión previa al duelo ante Alemania

La selección femenina de España afrontará la final de la Liga de Naciones con un escenario inesperado tras confirmarse la baja de Aitana Bonmatí, lesionada a dos días del encuentro decisivo ante Alemania en Madrid. La centrocampista quedó descartada después de que las pruebas médicas confirmaran la fractura del peroné izquierdo, sufrida durante un entrenamiento dominical.

El empate 0-0 del partido de ida en Alemania dejó abierta la eliminatoria, pero la ausencia de Bonmatí, habitual generadora de juego y figura constante en el mediocampo, modificó los planes del cuerpo técnico. La seleccionadora Sonia Bermúdez explicó que la noticia afectó al grupo, aunque aseguró que el equipo logró reenfocarse. “La salida de Aitana se suma a la de Salma Paralluelo y Patri Guijarro. Fue un momento complicado al conocer el diagnóstico, pero el grupo ya está centrado en la final”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Graban momento en que jugadores del IMARC rodean y tratan de agredir a árbitro

Según la entrenadora, la futbolista quería permanecer con la delegación, aunque finalmente se decidió enviarla a casa para comenzar la recuperación. “Ella deseaba estar aquí. Le pedimos que pensara en su salud. Como equipo, también gestionamos estas situaciones”, añadió Bermúdez, quien busca su primer título desde que asumió el cargo en agosto en sustitución de Montse Tomé.