España enfrenta la Final sin Aitana Bonmatí tras lesión previa al duelo ante Alemania

/ 1 diciembre 2025
    España enfrenta la Final sin Aitana Bonmatí tras lesión previa al duelo ante Alemania
    Aitana Bonmatí quedó fuera de la final tras lesionarse el peroné en una sesión de entrenamiento. FOTO: AP

Pese al golpe anímico, Sonia Bermúdez aseguró que el equipo está preparado para afrontar el duelo decisivo en Madrid

La selección femenina de España afrontará la final de la Liga de Naciones con un escenario inesperado tras confirmarse la baja de Aitana Bonmatí, lesionada a dos días del encuentro decisivo ante Alemania en Madrid. La centrocampista quedó descartada después de que las pruebas médicas confirmaran la fractura del peroné izquierdo, sufrida durante un entrenamiento dominical.

El empate 0-0 del partido de ida en Alemania dejó abierta la eliminatoria, pero la ausencia de Bonmatí, habitual generadora de juego y figura constante en el mediocampo, modificó los planes del cuerpo técnico. La seleccionadora Sonia Bermúdez explicó que la noticia afectó al grupo, aunque aseguró que el equipo logró reenfocarse. “La salida de Aitana se suma a la de Salma Paralluelo y Patri Guijarro. Fue un momento complicado al conocer el diagnóstico, pero el grupo ya está centrado en la final”, comentó.

Según la entrenadora, la futbolista quería permanecer con la delegación, aunque finalmente se decidió enviarla a casa para comenzar la recuperación. “Ella deseaba estar aquí. Le pedimos que pensara en su salud. Como equipo, también gestionamos estas situaciones”, añadió Bermúdez, quien busca su primer título desde que asumió el cargo en agosto en sustitución de Montse Tomé.

La capitana Irene Paredes también se refirió a la situación y expresó que el plantel mantendrá la concentración en el objetivo. “Al inicio cuesta asimilarlo, pero seguimos adelante. Le enviamos nuestro apoyo y ojalá vuelva bien”, dijo.

El cuerpo técnico español deberá decidir quién ocupará el lugar de Bonmatí, aunque la entrenadora afirmó que todas las convocadas han mostrado capacidad para responder en partidos de alta exigencia. El rival, Alemania, también llega a la final con ausencias importantes. El seleccionador Christian Wück no contará con Giovanna Hoffmann, Lena Oberdorf, Carlotta Wamser ni Lea Schüller, todas lesionadas tras su participación en la Eurocopa 2025.

En la ida disputada en Kaiserslautern, el conjunto alemán generó varias aproximaciones que exigieron a la arquera Cata Coll, responsable de mantener el cero. Con ese antecedente, la mediocampista Janina Minge aseguró que su plantel mantiene la confianza. “Sabemos que será un partido muy disputado, pero confiamos en nuestro plan”, señaló.

España llega a esta instancia tras enlazar cuatro finales consecutivas en torneos relevantes: ganó la Copa Mundial 2023 ante Inglaterra, levantó la Liga de Naciones 2024 frente a Francia y cayó por penales ante Inglaterra en la final de la Eurocopa 2025. Alemania buscará frenar esa racha y recuperar protagonismo continental.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

