GP de Miami: Antonelli firma su tercer triunfo consecutivo; Pérez pelea posiciones

La largada fue caótica. Charles Leclerc tomó la punta en la primera curva tras superar a Antonelli, mientras Max Verstappen sufrió un trompo tras un contacto y cayó en el clasificador. A partir de ahí, los intercambios en la punta fueron constantes en las primeras vueltas, con Antonelli y Leclerc alternando posiciones.

El Gran Premio de Miami 2026 dejó una carrera cambiante, con cinco líderes distintos y un cierre marcado por incidentes. En ese escenario, el italiano Andrea Kimi Antonelli confirmó su momento al conseguir su tercera victoria consecutiva en la Fórmula 1, todas partiendo desde la pole, un registro poco común para un piloto de 19 años.

Detrás, Sergio Pérez protagonizó una remontada inicial al avanzar del lugar 20 al 17 en los primeros giros, superando tráfico y aprovechando incidentes. Aunque se mantuvo en la zona media, el mexicano sostuvo duelos constantes que evidenciaron el rendimiento limitado de su monoplaza, pero también su capacidad para pelear posiciones.

La carrera cambió con un safety car provocado por abandonos, lo que reordenó estrategias. En el reinicio, Pérez llegó a colocarse cerca del top 12 y más adelante sostuvo batallas rueda a rueda, incluyendo un intercambio con el novato Arvid Lindblad y otro con Gabriel Bortoleto, en los que defendió su posición antes de ceder terreno.

En la parte alta, Lando Norris tomó el liderato en la vuelta 13 tras superar a Leclerc y Antonelli, pero la fase de paradas en pits devolvió el control al piloto de Mercedes. Antonelli recuperó la punta en la vuelta 29 y, a partir de ahí, gestionó neumáticos y ritmo para encaminarse al triunfo.

El cierre fue tenso. Oscar Piastri superó a Leclerc en la última vuelta, lo que provocó un error del monegasco que terminó en contacto con el muro. George Russell aprovechó para subir al cuarto puesto, seguido de Verstappen y el propio Leclerc.

Norris y Piastri completaron el podio detrás de Antonelli, mientras Pérez cerró en el lugar 16 tras un duelo final con Fernando Alonso, en una lucha directa entre dos autos con limitaciones.