Champions League: Barcelona y Arsenal ganan; Bayern Múnich deja escapar el triunfo

El Barcelona volvió a demostrar su capacidad ofensiva en la Champions League. El conjunto dirigido por Hansi Flick remontó para vencer 4-1 al Galatasaray y consiguió su segunda victoria en la competencia, en una jornada que también dejó triunfos del Arsenal y Atlético de Madrid, una sorpresa del Sabah de Azerbaiyán y un empate de seis goles entre Bayern Múnich y Viking. Aunque el marcador terminó con una diferencia de tres tantos, el encuentro no fue sencillo para los blaugranas. Sin Raphinha, quien se encuentra lesionado, el equipo catalán tuvo dificultades para imponer su ritmo durante la primera parte y permitió que su rival tomara la ventaja.

El Galatasaray aprovechó uno de sus primeros acercamientos para adelantarse en el marcador. Rafael Leao desbordó por la banda izquierda y habilitó a Aleksey Batrakov, quien a sus 21 años consiguió su primera anotación en la Champions League.

El tanto obligó al Barcelona a buscar alternativas para cambiar el desarrollo del encuentro. La respuesta llegó con Joao Cancelo, encargado de marcar el gol del empate y abrir el camino para la remontada local. Sin embargo, la diferencia comenzó a construirse con la participación de Lamine Yamal. El joven español volvió a ser determinante al entregar dos asistencias que modificaron el rumbo del partido. Primero habilitó a Fermín López para darle la ventaja al Barcelona y posteriormente participó en la anotación de Anthony Gordon, quien amplió la diferencia. Karim Adeyemi se encargó de completar la cuenta para los catalanes, que encontraron soluciones ofensivas para superar los momentos complicados del encuentro. Con este resultado, el Barcelona sumó su segundo triunfo consecutivo en la competencia europea y mantuvo su paso ganador en el inicio de la temporada, respaldado también por sus ocho victorias en el campeonato doméstico. La actuación de Yamal volvió a colocarlo como una de las principales referencias del equipo, especialmente ante la ausencia de Raphinha.

ATLÉTICO Y ARSENAL SUMAN En el resto de la jornada, el Atlético de Madrid consiguió su primera victoria de esta edición al derrotar 2-0 al Manchester United. Pablo Barrios abrió el marcador apenas a los 50 segundos y Ademola Lookman sentenció al minuto 79, después de que el conjunto inglés se quedara con diez jugadores por la expulsión de Leny Yoro. El mexicano Obed Vargas había sido convocado por Diego Simeone, pero finalmente no apareció en la banca y no tuvo participación en el encuentro. Por su parte, el Arsenal superó 3-0 al Lille. Después de una primera mitad sin goles, Jurrien Timber rompió el empate al minuto 66, Eberechi Eze amplió la ventaja y Bukayo Saka estableció las cifras definitivas. Los londinenses también llegaron a dos victorias en el torneo. El Sporting de Lisboa venció 2-0 al Lens como visitante, con anotaciones de Luis Suárez e Issa Doumbia, y mantuvo su paso perfecto. En otro resultado, el Sabah de Azerbaiyán derrotó 2-0 al Slavia de Praga para conseguir su primer triunfo en una competición europea desde su fundación en 2017. El RB Leipzig también celebró al imponerse 1-0 al PSV Eindhoven, gracias a un disparo de Brajan Gruda al minuto 75.

BAYERN DEJA ESCAPAR LA VICTORIA Uno de los encuentros más llamativos terminó con empate 3-3 entre el Viking de Noruega y el Bayern Múnich. El conjunto alemán remontó una desventaja de dos goles con un doblete de Harry Kane y una anotación de Luis Díaz, pero la expulsión de Michael Olise cambió el panorama. El Viking aprovechó la superioridad numérica para conseguir el empate al minuto 89, resultado que le permitió celebrar su primer punto en la historia de la Champions League. Finalmente, el Villarreal derrotó 3-1 al Napoli. Aunque el conjunto italiano se adelantó en el marcador, el equipo español respondió con goles de Georges Mikautadze, Santiago Mouriño y Tani Oluwaseyi para quedarse con los tres puntos. La jornada dejó así una combinación de remontadas, victorias contundentes y resultados inesperados, con el Barcelona como uno de los protagonistas por su capacidad para reaccionar y convertir un partido complicado en una nueva goleada.