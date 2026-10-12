Champions League 2026: Atlético vs Manchester United enciende a Europa; horarios y dónde ver la Jornada 2 en México

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Fútbol Internacional
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    Champions League 2026: Atlético vs Manchester United enciende a Europa; horarios y dónde ver la Jornada 2 en México
    Atlético de Madrid y Manchester United protagonizarán el duelo estelar de la Champions League, con los rojiblancos obligados a sumar en el Metropolitano. FOTO: ESPECIAL

Simeone busca recuperarse del tropiezo europeo, mientras Barcelona, Arsenal y Bayern Múnich afrontan compromisos decisivos en la segunda fecha

La Champions League 2026-2027 vivirá este martes 13 de octubre nueve partidos de la segunda jornada de su fase de liga.

El Atlético de Madrid recibirá al Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano, mientras Barcelona, Arsenal, Inter y Bayern Múnich también buscarán puntos para evitar el repechaje.

El duelo estelar será a la 1:00 p.m., por FOX One. Para los dirigidos por Diego Simeone, ganar en casa es una necesidad después de estrenarse con una derrota de 2-1 ante Liverpool.

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Los rojiblancos ya suman cuatro victorias consecutivas, pero necesitan trasladar esa mejoría a Europa. “Necesitamos puntos como todos los equipos que quieren continuar en la competición”, advirtió Simeone el lunes.

Julián Álvarez será pieza clave en la búsqueda del primer triunfo europeo. Aunque todavía persigue su primer gol de esta edición, Simeone destacó su capacidad para asociarse y generar ocasiones.

Álex Baena vive un buen momento y Ademola Lookman intenta recuperar su mejor versión, ante la presión alta del rival.

El Manchester United, conducido por Michael Carrick, ofrece un contraste. Arrancó la Champions con un contundente 4-0 sobre Sabah, pero apenas suma seis puntos en sus primeros seis encuentros de Premier League.

El regreso de Matthijs de Ligt alivia a la defensa, aunque Kobbie Mainoo y Luke Shaw arrastran problemas físicos.

El antecedente favorece al Atlético en la última eliminatoria entre ambos: avanzó a cuartos de final en 2022 con global de 2-1.

Sin embargo, la UEFA consigna que los colchoneros jamás han ganado un encuentro de fase de grupos o fase liga contra clubes ingleses, con cuatro empates y siete derrotas. Romper esa estadística tendría un valor adicional ante su gente.

En Estambul, el Barcelona de Hansi Flick afrontará una visita exigente al Galatasaray, también a la 1:00 p.m., por TNT y HBO Max.

Los catalanes debutaron goleando 5-1 al Feyenoord y presumen un ataque de enorme productividad, aunque no contarán con Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen ni Roony Bardghji.

Lamine Yamal y Pedri deberán marcar diferencias frente a un rival que busca recuperarse de su caída ante Sporting de Portugal.

Otro aspirante a los primeros ocho puestos es Arsenal, que recibirá a Lille en Londres. Los Gunners encadenan 13 victorias consecutivas en la fase de liga, según la UEFA, y parten con ventaja en su estadio.

En Italia, el Inter intentará frenar su mala racha europea ante Club Brugge; los nerazzurri acumulan tres derrotas seguidas en el torneo y necesitan reaccionar de inmediato.

El Bayern Múnich visitará al Viking de Noruega con Harry Kane como gran referente ofensivo, después de marcar en ocho partidos consecutivos de Champions.

Por su parte, Villarreal tendrá una prueba delicada ante Napoli: el Submarino Amarillo registra 12 encuentros sin ganar en la competición. Leipzig-PSV completa la cartelera principal, mientras Lens-Sporting y Sabah-Slavia Praga abrirán el día.

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La fase liga reúne a 36 participantes. Los primeros ocho obtendrán boleto directo a octavos de final y los equipos ubicados del noveno al vigésimo cuarto lugar disputarán los Playoffs.

Por eso, aunque apenas se celebra la segunda jornada, cada punto puede marcar el camino rumbo a la final del 5 de junio de 2027, precisamente en el Metropolitano.

Partidos del martes 13 de octubre | Horario/Transmisión en México

Lens vs Sporting CP | 10:45 a.m./TNT y HBO Max

Sabah vs Slavia Praga | 10:45 a.m./FOX One

Atlético de Madrid vs Manchester United | 1:00 p.m./FOX One

Galatasaray vs Barcelona | 1:00 p.m./TNT y HBO Max

Arsenal vs Lille | 1:00 p.m./HBO Max

Inter vs Club Brugge | 1:00 p.m./HBO Max

Leipzig vs PSV Eindhoven | 1:00 p.m./HBO Max

Viking vs Bayern Múnich | 1:00 p.m./FOX One

Villarreal vs Napoli | 1:00 p.m./FOX One

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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