Mexicano Alan Cleland es suspendido de la World Surf League tras acusaciones de agresión sexual

El surfista mexicano Alan Cleland fue suspendido provisionalmente del Championship Tour masculino de la World Surf League (WSL), luego de ser señalado por una presunta agresión sexual contra una adolescente australiana en Tahití. El caso también tomó relevancia después de que su expareja, la surfista alemana Noah Klapp, denunciara públicamente episodios de violencia física, verbal y sexual que, asegura, vivió durante su relación. El Comité Disciplinario de la WSL anunció el domingo la suspensión de uno de los competidores del circuito masculino de la temporada 2026, sin revelar su identidad. Sin embargo, medios especializados identificaron a Cleland como el deportista involucrado. Además, su nombre fue retirado de la clasificación del campeonato, en la que ocupaba el lugar 24.

De acuerdo con reportes de medios australianos, el surfista originario de Colima es acusado de agredir sexualmente a una adolescente durante una reunión privada en Tahití. La denuncia también señala a otros tres hombres ajenos al circuito profesional. Los hechos habrían ocurrido después de la séptima parada del Championship Tour, celebrada del 8 al 18 de agosto en Teahupo’o, en la Polinesia Francesa, fuera de las actividades oficiales de la competencia.

La WSL informó que su Comité Disciplinario actuó tras conocer las acusaciones y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades. Portavoces de la policía de Nueva Gales del Sur y de la Policía Federal Australiana indicaron que el asunto corresponde a las autoridades de la Polinesia Francesa, aunque estas no habían confirmado si existía una investigación en curso. Hasta el momento, Cleland no ha emitido una respuesta pública sobre las acusaciones. Quiksilver, su principal patrocinador, también retiró su perfil de su sitio web. Noah Klapp denuncia presunta violencia durante su relación El caso sumó otro señalamiento el 12 de octubre, cuando Noah Klapp, surfista alemana y excampeona mundial sub-16 de la Asociación Internacional de Surf (ISA), publicó en Instagram un testimonio sobre la relación que mantuvo con Cleland hace aproximadamente seis años, cuando ella tenía 17. Klapp aseguró que durante el noviazgo sufrió agresiones físicas, verbales y sexuales. Entre los episodios que describió, mencionó que fue sujetada con fuerza de las muñecas, retenida contra su voluntad en habitaciones y agredida en distintas ocasiones. La deportista explicó que decidió hablar públicamente después de conocer las acusaciones relacionadas con la adolescente australiana. También cuestionó el reconocimiento que Cleland ha recibido dentro de la industria del surf.

Instagram

En su publicación, relató un episodio en el que, según su testimonio, él jaló su suéter hasta romperlo a la altura del cuello y después la arrastró hacia el interior de una habitación, donde no podía pedir ayuda. Klapp señaló que las experiencias marcaron una etapa dolorosa de su vida y que continúa lidiando con sus consecuencias. Cleland fue campeón mundial de la ISA en 2023 y se convirtió en el primer mexicano en competir en el Championship Tour de la WSL. En los Juegos Olímpicos de París 2024 avanzó hasta los octavos de final y terminó en el noveno lugar de la prueba masculina. Por ahora, la suspensión es provisional y los señalamientos deben distinguirse de hechos judicialmente acreditados. El desarrollo del caso dependerá de las actuaciones de las autoridades competentes.