Champions League: la Jornada 4 pone a prueba a los favoritos; horarios y dónde ver los partidos en México
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
La fase de liga de la Champions League llega a su cuarta fecha con encuentros que pueden modificar la clasificación. FOX One y HBO Max transmitirán los partidos en México
La fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 llega a su cuarta jornada con 36 equipos en busca de puntos que les permitan acercarse a los octavos de final. Entre el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre, el calendario presenta enfrentamientos que pueden modificar el panorama de la clasificación y aumentar la presión sobre quienes todavía no encuentran regularidad.
Con tres fechas disputadas, cada resultado comienza a tener mayor peso en la lucha por los primeros ocho lugares, que otorgan el pase directo a octavos, así como en la disputa por los puestos que conducen al playoff. Para otros clubes, la prioridad será evitar que la distancia con sus rivales se vuelva difícil de remontar.
La actividad estará repartida en dos días, con encuentros entre clubes de distintas ligas europeas y varios cruces que concentran la atención por sus antecedentes y la necesidad de sumar.
Atlético-Bayern y Barcelona-Aston Villa, los atractivos del martes
El martes tendrá como uno de sus principales encuentros la visita del Bayern de Múnich al Atlético de Madrid, en el Estadio Metropolitano, a las 14:00 horas, tiempo del Centro de México. Ambos equipos buscarán aprovechar este enfrentamiento para fortalecer sus aspiraciones dentro de la fase de liga.
A la misma hora, el Barcelona recibirá al Aston Villa en el Camp Nou. El conjunto dirigido por Hansi Flick tendrá enfrente a un rival inglés que buscará competir en territorio español y sumar en una de las plazas más exigentes del calendario.
Otro partido que destaca es el Villarreal frente al Paris Saint-Germain, también a las 14:00 horas. El equipo francés visitará el Estadio de la Cerámica en un encuentro que pondrá a prueba su capacidad para responder fuera de casa.
La jornada del martes también contempla el Manchester United contra la Roma, en Old Trafford, además de duelos como Feyenoord-Inter y Galatasaray-Stuttgart.
Real Madrid y Manchester City, ante compromisos exigentes
El miércoles, el Real Madrid visitará al AEK Atenas a las 11:45 horas. El equipo español viajará a Grecia con la intención de conseguir un resultado que le permita mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.
Por su parte, el Borussia Dortmund recibirá al Real Betis a las 14:00 horas, en un enfrentamiento que reunirá a dos clubes que buscarán imponer su propuesta ofensiva.
El Manchester City también tendrá actividad como visitante frente al RB Leipzig, mientras que el Porto se medirá al Napoli en otro de los encuentros que prometen marcar el rumbo de sus respectivos grupos de aspiraciones.
La cuarta jornada ofrecerá, además, partidos como Fenerbahçe-Liverpool y Slavia Praha-Arsenal, con los equipos ingleses buscando mantener el paso en la competencia.
Horarios y canales para ver la Champions League en México
Los encuentros podrán seguirse en México a través de FOX One y HBO Max, con algunas transmisiones adicionales por TNT, FOX y Space.
La programación completa, con horarios del Centro de México, es la siguiente:
Martes 3 de noviembre
Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: 11:45 horas, por FOX One.
Galatasaray vs Stuttgart: 11:45 horas, por HBO Max y TNT.
Manchester United vs Roma: 14:00 horas, por HBO Max y Space.
Feyenoord vs Inter: 14:00 horas, por HBO Max.
Bodø/Glimt vs Lille: 14:00 horas, por FOX One.
Barcelona vs Aston Villa: 14:00 horas, por HBO Max y TNT.
Atlético de Madrid vs Bayern de Múnich: 14:00 horas, por FOX One y FOX.
Villarreal vs PSG: 14:00 horas, por FOX One.
LASK vs Slovan Bratislava: 14:00 horas, por HBO Max.
Miércoles 4 de noviembre
AEK Atenas vs Real Madrid: 11:45 horas, por FOX One.
Fenerbahçe vs Liverpool: 11:45 horas, por HBO Max y TNT.
Lens vs Como: 14:00 horas, por HBO Max y Space.
Borussia Dortmund vs Real Betis: 14:00 horas, por HBO Max y TNT.
RB Leipzig vs Manchester City: 14:00 horas, por FOX One.
PSV Eindhoven vs Club Brugge: 14:00 horas, por FOX One.
Porto vs Napoli: 14:00 horas, por FOX One y FOX.
Slavia Praha vs Arsenal: 14:00 horas, por HBO Max.
Viking vs Sabah: 14:00 horas, por FOX One.