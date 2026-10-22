Harry Kane es histórico; va por récord de Cristiano Ronaldo en la Champions League

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    Harry Kane es histórico; va por récord de Cristiano Ronaldo en la Champions League
    Dos goles en dos partidos más y Kane se convertirá convertirse en el dueño absoluto de una marca reservada para los mejores goleadores de Europa. FOTO: GETTY IMAGES

El delantero del Bayern Múnich marcó por décimo partido consecutivo y quedó a un encuentro y gol de igualar la marca histórica de CR7

Harry Kane está a las puertas de inscribir su nombre junto al de Cristiano Ronaldo en uno de los registros más impresionantes de la Champions League. El delantero inglés volvió a marcar en el máximo torneo europeo de clubes y extendió a 10 su racha de partidos consecutivos con gol, por lo que quedó a solamente uno de igualar la marca histórica del astro portugués.

El atacante del Bayern Múnich alcanzó la cifra durante el empate 2-2 frente al Arsenal, en un encuentro en el que volvió a demostrar su capacidad para resolver partidos: dio una asistencia para el empate de Alphonso Davies y convirtió un penalti para adelantar a los alemanes.

Sin embargo, la noche no terminó con la celebración que esperaba. Declan Rice marcó al minuto 82 y evitó la victoria del Bayern, que dejó escapar dos puntos después de haber tomado ventaja en el marcador.

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La marca que persigue Kane pertenece a Cristiano Ronaldo, quien consiguió anotar en 11 partidos consecutivos de Champions League durante 2017 y 2018, cuando defendía la camiseta del Real Madrid.

El portugués construyó aquella racha entre la final de la edición 2016-2017 y los encuentros de la fase de grupos y las eliminatorias de la temporada siguiente. En esos 11 compromisos marcó un total de 17 goles.

Kane, por su parte, llegó a 10 encuentros consecutivos anotando, superando las rachas de nueve partidos que habían conseguido Ruud van Nistelrooy y Robert Lewandowski. Si marca en su próximo partido de Champions, igualará el récord de Ronaldo; si vuelve a hacerlo en dos encuentros más, establecerá una nueva marca histórica.

La regularidad del inglés resulta todavía más significativa porque no depende únicamente de su capacidad para rematar dentro del área. Frente al Arsenal participó en la construcción de las jugadas, encontró espacios para sus compañeros y asumió la responsabilidad desde el punto penal.

KANE HIZO TODO, PERO EL BAYERN NO PUDO CERRARLO

El Bayern tuvo que reaccionar después de que Eberechi Eze adelantara al Arsenal al minuto 25. El inglés había ingresado poco antes en sustitución de Bukayo Saka, quien salió lesionado durante los primeros minutos del encuentro.

La respuesta alemana llegó al 35. Kane filtró un pase preciso para Alphonso Davies, quien definió para establecer el 1-1. El delantero inglés volvió a ser determinante en la segunda mitad, cuando un disparo suyo impactó en el brazo de Jurrien Timber dentro del área.

Kane cobró el penalti al minuto 61 y puso el 2-1 para el conjunto dirigido por Vincent Kompany. El Bayern parecía tener controlado el encuentro, pero retrocedió demasiado en los minutos finales y permitió que los visitantes recuperaran terreno.

Declan Rice apareció al minuto 82 para marcar el 2-2 definitivo, tras una combinación con Viktor Gyökeres. El tanto silenció momentáneamente al Allianz Arena y dejó al Bayern con la sensación de haber dejado escapar una victoria que tenía al alcance.

Después del partido, Kane reconoció que su equipo tuvo oportunidades para sentenciar el encuentro.

“Creo que hicimos un buen partido. Sobre todo al inicio de la segunda mitad, marcamos el gol y tuvimos la ocasión de sentenciar el partido con otro tanto”, señaló el delantero. También consideró que el empate fue justo por lo ocurrido durante el encuentro.

OTROS REGISTROS QUE CONFIRMAN SU GRAN MOMENTO

El gol de penalti ante el Arsenal también representó el número 16 de Kane frente a ese rival a lo largo de su carrera, una cifra que confirma su particular efectividad contra los Gunners. Solamente ha marcado más veces ante el Leicester City, al que le ha anotado en 20 ocasiones, según las estadísticas citadas.

Además, el inglés alcanzó su noveno partido de Champions League con al menos un gol y una asistencia, una combinación estadística que lo distingue entre los futbolistas de su país.

El empate dejó al Bayern con cinco puntos después de tres jornadas de la fase de liga, mientras que el Arsenal llegó a siete unidades. Los londinenses, además, vieron terminar una racha de 14 victorias consecutivas en la fase de grupos o de liga de la competición.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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