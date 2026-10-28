Copa del Rey suspendida por tragedia en España: choque de trenes obliga a aplazar 24 partidos

La Copa del Rey 2026 quedó paralizada este miércoles, después del choque de dos trenes de alta velocidad en Urda, provincia de Toledo, España. La Real Federación Española de Futbol (RFEF) suspendió los 24 encuentros de la primera eliminatoria programados para la jornada, en solidaridad con las víctimas de una de las tragedias ferroviarias más graves del país. El accidente ocurrió durante la mañana, cuando un tren AVE de Renfe, que cubría la ruta de Madrid a Sevilla, colisionó con una unidad de Iryo que se encontraba detenida.

El siniestro interrumpió las conexiones ferroviarias entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía, complicando también los traslados de clubes, directivos y aficionados. De acuerdo con reportes de medios españoles, el saldo provisional alcanzó al menos 68 personas fallecidas, además de decenas de heridos. Las autoridades mantienen los trabajos de emergencia y las investigaciones para esclarecer las causas del choque. La RFEF explicó que el aplazamiento constituye una muestra de respeto y solidaridad. Entre los duelos afectados estaban Navalcarnero contra Real Betis, Salamanca ante Celta de Vigo, Tavernes frente a Valencia, Tarancón contra Levante y Anaitasuna frente al Alavés. Sin embargo, la suspensión no significa la cancelación definitiva del torneo.

La Federación publicó una nueva programación: nueve partidos se disputarán el jueves 29 de octubre, incluidos Xerez-Cádiz y Numancia-Real Oviedo. Otras eliminatorias se repartirán entre el 3 y el 13 de noviembre. El Real Betis visitará al Navalcarnero el 12 de noviembre, mientras que Celta jugará en Salamanca el día 13. Valencia enfrentará al Tavernes el 10 de noviembre y Levante acudirá a Tarancón el 5. De esta manera, la Copa del Rey modificó su calendario en medio del duelo que atraviesa España. Los encuentros que sí se celebraron el martes 27 de octubre conservaron sus resultados. Por su parte, los partidos que ya estaban previstos para el jueves siguen en el calendario de la primera ronda.