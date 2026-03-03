Cristiano Ronaldo está lesionado y Al-Nassr descarta que haya dejado Arabia; peligra su duelo ante México en marzo

Fútbol Internacional
/ 3 marzo 2026
    Cristiano Ronaldo está lesionado y Al-Nassr descarta que haya dejado Arabia; peligra su duelo ante México en marzo
    Cristiano Ronaldo inició su proceso de recuperación con el Al-Nassr tras sufrir una lesión muscular, lo que podría impedir su participación en el partido amistoso ante la Selección Mexicana en marzo. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

El club saudí confirmó que el portugués sufre una lesión muscular en el isquiotibial y se encuentra en rehabilitación; su presencia en el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal rumbo al Mundial 2026 queda en duda

El club Al-Nassr emitió este martes un comunicado oficial en el que confirmó que su capitán, Cristiano Ronaldo, sufrió una lesión en el isquiotibial durante el partido ante Al-Fayha en la Saudi Pro League y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación, después de que circularan versiones de que había abandonado Arabia Saudita por cuestiones de seguridad.

De acuerdo con la nota publicada por el club, “a Cristiano Ronaldo le diagnosticaron una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra Al-Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día”.

El Al-Nassr no ofreció una fecha estimada de regreso a las canchas, limitándose a señalar que su evolución se decidirá en base a los informes médicos.

Este parte médico oficial llega en medio de un clima de especulación y rumores sobre una supuesta salida del futbolista de Arabia Saudita por inseguridad, luego de tensiones geopolíticas en la región que han alimentado versiones no confirmadas de que Ronaldo habría abandonado el país.

El club, sin embargo, negó que exista tal movimiento, apuntando que la preocupación real es su estado físico y no un desplazamiento por motivos de seguridad.

Posible baja para el México vs Portugal

La lesión de Cristiano pone en duda su presencia en el esperado partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte.

Ese duelo, que servirá como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, ha generado enorme expectativa debido a la presencia del astro portugués, considerado uno de los principales atractivos del compromiso.

Aunque aún no hay un parte médico oficial sobre el tiempo de baja, especialistas señalan que este tipo de lesiones de isquiotibiales puede requerir desde unas 1–3 semanas de recuperación leve hasta 6 semanas o más, dependiendo de su gravedad.

Si la lesión resulta más seria de lo esperado, la participación de Cristiano en el amistoso ante México podría verse comprometida.

La evolución de Ronaldo no solo preocupa de cara al enfrentamiento en México, sino también a su preparación para el Mundial 2026, que iniciará en junio en Estados Unidos, México y Canadá, siendo potencialmente su última participación mundialista y un objetivo clave en su carrera.

