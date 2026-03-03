Cristiano Ronaldo está lesionado y Al-Nassr descarta que haya dejado Arabia; peligra su duelo ante México en marzo

El club Al-Nassr emitió este martes un comunicado oficial en el que confirmó que su capitán, Cristiano Ronaldo, sufrió una lesión en el isquiotibial durante el partido ante Al-Fayha en la Saudi Pro League y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación, después de que circularan versiones de que había abandonado Arabia Saudita por cuestiones de seguridad.

De acuerdo con la nota publicada por el club, “a Cristiano Ronaldo le diagnosticaron una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra Al-Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día”.

El Al-Nassr no ofreció una fecha estimada de regreso a las canchas, limitándose a señalar que su evolución se decidirá en base a los informes médicos.

Este parte médico oficial llega en medio de un clima de especulación y rumores sobre una supuesta salida del futbolista de Arabia Saudita por inseguridad, luego de tensiones geopolíticas en la región que han alimentado versiones no confirmadas de que Ronaldo habría abandonado el país.