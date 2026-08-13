Cristiano Ronaldo sorprende con radical cambio de look: así reapareció en Al-Nassr

Cristiano Ronaldo volvió a colocarse en el centro de la conversación sin necesidad de marcar un gol. El portugués reapareció este jueves en los entrenamientos del Al-Nassr y sorprendió con un cambio de look que rápidamente se viralizó en redes sociales. CR7 dejó atrás el tono oscuro que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera y estrenó el cabello corto, con un degradado en los laterales y la nuca. La parte superior luce teñida en un tono entre rubio, castaño claro y cobrizo, que parece rojiza dependiendo de la iluminación. El contraste transformó la imagen habitual del atacante de 41 años.

El propio Al-Nassr presentó el nuevo peinado de Cristiano Ronaldo. En sus cuentas oficiales, el club publicó una fotografía del capitán llegando a sus instalaciones y preguntó: “¿Quién llegó hoy a la sede del Al-Nassr?”. La postal desató reacciones entre aficionados, quienes elogiaron el estilo, bromearon sobre el color y lo compararon con algunas de sus etapas en el Real Madrid. Ronaldo también compartió la imagen en sus historias de Instagram con corazones azules y amarillos, los colores del equipo saudí. Vestido con camiseta negra, su nuevo cabello acaparó la atención.

La reaparición ocurrió dos días después de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaran su boda civil en Cascais, Portugal. Tras el enlace y un breve descanso, el goleador viajó a Riad para incorporarse a la preparación del Al-Nassr rumbo a la temporada 2026-27. Más allá del revuelo por su cambio de look, CR7 comienza otra campaña con una misión histórica: alcanzar los mil goles oficiales. Al-Nassr debutará en la Saudi Pro League este sábado 15 de agosto ante Al-Fateh, aunque la participación del portugués dependerá de la decisión del cuerpo técnico y de su puesta a punto física.