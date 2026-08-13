Cristiano Ronaldo sorprende con radical cambio de look: así reapareció en Al-Nassr

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    Cristiano Ronaldo sorprende con radical cambio de look: así reapareció en Al-Nassr
    Cristiano Ronaldo estrenó un degradado con tonos rubios y cobrizos durante su regreso a los entrenamientos del Al-Nassr. FOTOS: X
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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A dos días de casarse con Georgina Rodríguez, CR7 regresó a Riad para preparar una temporada en la que buscará alcanzar los mil goles oficiales

Cristiano Ronaldo volvió a colocarse en el centro de la conversación sin necesidad de marcar un gol. El portugués reapareció este jueves en los entrenamientos del Al-Nassr y sorprendió con un cambio de look que rápidamente se viralizó en redes sociales.

CR7 dejó atrás el tono oscuro que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera y estrenó el cabello corto, con un degradado en los laterales y la nuca.

La parte superior luce teñida en un tono entre rubio, castaño claro y cobrizo, que parece rojiza dependiendo de la iluminación. El contraste transformó la imagen habitual del atacante de 41 años.

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El propio Al-Nassr presentó el nuevo peinado de Cristiano Ronaldo. En sus cuentas oficiales, el club publicó una fotografía del capitán llegando a sus instalaciones y preguntó: “¿Quién llegó hoy a la sede del Al-Nassr?”.

La postal desató reacciones entre aficionados, quienes elogiaron el estilo, bromearon sobre el color y lo compararon con algunas de sus etapas en el Real Madrid.

Ronaldo también compartió la imagen en sus historias de Instagram con corazones azules y amarillos, los colores del equipo saudí. Vestido con camiseta negra, su nuevo cabello acaparó la atención.

La reaparición ocurrió dos días después de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaran su boda civil en Cascais, Portugal. Tras el enlace y un breve descanso, el goleador viajó a Riad para incorporarse a la preparación del Al-Nassr rumbo a la temporada 2026-27.

Más allá del revuelo por su cambio de look, CR7 comienza otra campaña con una misión histórica: alcanzar los mil goles oficiales.

Al-Nassr debutará en la Saudi Pro League este sábado 15 de agosto ante Al-Fateh, aunque la participación del portugués dependerá de la decisión del cuerpo técnico y de su puesta a punto física.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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