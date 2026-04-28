¿Cuál es la Semifinal de Champions League con más goles? El récord del PSG 5-4 Bayern Múnich

El PSG vs Bayern Múnich de este martes no solo dejó una mínima ventaja para el conjunto parisino rumbo a la Vuelta, también abrió un nuevo capítulo en la historia ofensiva de la UEFA Champions League. El 5-4 en el Parc des Princes, correspondiente a la Ida de las Semifinales, se colocó como uno de los marcadores más altos que se han registrado en esta instancia, tomando en cuenta únicamente partidos individuales y no resultados globales. Con nueve goles en 90 minutos, el duelo entre franceses y alemanes superó a varias Semifinales recordadas por su carga ofensiva, como el Manchester City 4-3 Real Madrid de 2022, el Liverpool 5-2 Roma de 2018 y el Ajax 5-2 Bayern Múnich de 1995, todos con siete anotaciones.

En términos de cantidad de goles en un solo partido de Semifinales, el PSG-Bayern quedó por encima de esos antecedentes y se instaló como una referencia inmediata dentro de las noches más caóticas y memorables del torneo. La lista de partidos más goleadores en Semifinales de Champions League queda encabezada ahora por este PSG 5-4 Bayern Múnich, un marcador poco común para una fase que tradicionalmente se juega con mayor cautela táctica. La magnitud aumenta porque no se trató de un partido de eliminación ya resuelta, sino de una Ida abierta, con ambos equipos obligados a administrar emociones, riesgos y desgaste pensando en el segundo capítulo en Alemania. Entre los antecedentes más cercanos aparece el Manchester City 4-3 Real Madrid, disputado el 26 de abril de 2022 en el Etihad Stadium. Aquel encuentro tuvo siete goles, ventaja inglesa y una eliminatoria que siguió viva por la resistencia del equipo español, que más tarde completaría una remontada histórica. También figura el Liverpool 5-2 Roma del 24 de abril de 2018, una noche en Anfield marcada por el dominio ofensivo de los Reds y por una reacción italiana en los minutos finales que dejó abierta la serie.

Otro registro fundamental es el Ajax 5-2 Bayern Múnich de la temporada 1994-95, cuando el equipo neerlandés aplastó al gigante bávaro con una exhibición ofensiva que lo encaminó hacia la Final y, posteriormente, al título europeo. Semifinales con más goles en un solo partido de Champions League: Partido Temporada Marcador Goles PSG vs Bayern Múnich 2025-26 5-4 9 M. City vs Real Madrid 2021-22 4-3 7 Liverpool vs Roma 2017-18 5-2 7 Ajax vs Bayern Múnich 1994-95 5-2 7 En materia de máxima goleada, el récord histórico de la Champions League en Semifinales se mantiene en marcadores de 4-0, como Bayern Múnich ante Barcelona en 2013, Real Madrid ante Bayern Múnich en 2014, Liverpool ante Barcelona en 2019 y Manchester City ante Real Madrid en 2023.

Por eso, el PSG 5-4 Bayern se coloca como una de las semifinales más goleadoras y espectaculares en la historia de la Champions League. El partido tuvo todo para entrar en la memoria reciente del futbol europeo: intercambio constante de golpes, estrellas decisivas, reacción bávara y una ventaja mínima que deja la serie completamente viva.

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