¿Por qué José Mourinho es la opción número uno para dirigir al Real Madrid? Detalles del posible relevo en el banquillo

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Fútbol Internacional
/ 28 abril 2026
    ¿Por qué José Mourinho es la opción número uno para dirigir al Real Madrid? Detalles del posible relevo en el banquillo
    José Mourinho vuelve a sonar con fuerza para dirigir al Real Madrid, club al que ya comandó entre 2010 y 2013 y donde podría vivir una segunda etapa como técnico merengue. FOTO: ESPECIAL

El técnico portugués aparece como el favorito de Florentino Pérez para tomar el banquillo merengue, en medio de dudas sobre el futuro de Álvaro Arbeloa

José Mourinho vuelve a estar en el centro de la conversación del Real Madrid. El entrenador portugués, actualmente al frente del Benfica, suena como el candidato número uno para regresar al banquillo merengue de cara a la próxima temporada, de acuerdo con reportes recientes que colocan a Florentino Pérez como el principal impulsor de la operación.

La posibilidad de un regreso del “Special One” al Santiago Bernabéu tomó fuerza luego de que distintos medios señalaran que el presidente blanco ve en Mourinho una alternativa de autoridad, experiencia y carácter para recomponer el rumbo deportivo del club, en un contexto donde el futuro de Álvaro Arbeloa estaría en duda tras una campaña marcada por la irregularidad.

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Mourinho, el favorito de Florentino Pérez para el Real Madrid

Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte del Real Madrid, la versión más fuerte apunta a que Mourinho es el candidato preferido de Florentino Pérez para sustituir a Arbeloa.

El portugués aparece como la opción principal del presidente blanco, mientras que otros medios internacionales han señalado que el club ya conoce el costo de una posible salida del Benfica.

Uno de los factores que podría facilitar la operación es la cláusula de rescisión del técnico portugués, tasada en alrededor de 3 millones de euros, cifra considerada accesible para un club como el Real Madrid si decide avanzar formalmente por su contratación.

Un regreso con historia, títulos y polémica

Mourinho ya dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, una etapa intensa en la que conquistó LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Su paso dejó una huella profunda por la exigencia competitiva que impuso en el vestidor, pero también por la tensión interna y los episodios polémicos que marcaron el cierre de su ciclo.

Ese antecedente divide opiniones dentro del entorno madridista. Para un sector, Mourinho representa jerarquía, personalidad y conocimiento de la institución; para otro, su posible regreso supondría reabrir una etapa de desgaste mediático y conflictos internos.

Incluso voces cercanas al madridismo, como Miguel Torres, han expresado dudas sobre la conveniencia de volver a apostar por el portugués.

Real Madrid también analiza otras opciones

El nombre de Mourinho no sería el único sobre la mesa. Reportes recientes también han colocado a Mauricio Pochettino, Didier Deschamps y otros entrenadores dentro del radar blanco, aunque la fuerza de la versión actual apunta a que Florentino Pérez tendría al portugués como su apuesta personal.

La decisión final dependerá de la evaluación deportiva del club y del cierre de temporada. Por ahora, Mourinho no está confirmado como nuevo técnico, pero sí aparece como el nombre que más fuerza ha tomado en las últimas horas para encabezar un nuevo proyecto en el Santiago Bernabéu.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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