Escándalo en el Milan: Rafael Leão explota contra Allegri tras la derrota ante Lazio [Video]
El enojo del portugués con su DT marcó una noche amarga para el Milan, que cayó 1-0 en Roma y dejó escapar una oportunidad clave para acercarse al Inter en la lucha por el Scudetto de la Serie A
La tensión se apoderó del Milan en un momento crítico de la temporada. En su visita al Estadio Olímpico de Roma, el conjunto rossonero perdió 1-0 ante la Lazio y, además de complicarse en la carrera por el título de la Serie A, dejó una imagen que ya genera ruido en Italia: el visible enfado de Rafael Leão con su técnico, Massimiliano Allegri, luego de ser sustituido en la segunda mitad.
El único gol del encuentro fue obra de Gustav Isaksen, quien adelantó a la Lazio al minuto 26 y terminó por sepultar una oportunidad de oro para el Milan.
El cuadro lombardo llegaba al compromiso con la posibilidad de recortar distancias en la tabla, luego de que el Inter había empatado 1-1 frente al Atalanta un día antes. Sin embargo, no logró capitalizar ese tropiezo del líder.
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Más allá del resultado, una de las postales más llamativas de la noche fue la reacción de Leão cuando Allegri decidió reemplazarlo.
El atacante portugués salió molesto y cruzó palabras con su entrenador, mientras Mike Maignan intervino para conducirlo hacia la banca.
Más tarde, Allegri minimizó el episodio y explicó que su futbolista “estaba un poco molesto” porque sintió que en algunas jugadas pudo recibir un mejor servicio.
La derrota dejó al Milan con 60 puntos después de 29 partidos, ocho por detrás del Inter, que lidera con 68.
Napoli, además, quedó a solo una unidad del cuadro rossonero, por lo que el revés no solo enfrió la ilusión del Scudetto, sino que también metió presión en la pelea por asegurar puestos de Champions League.
Allegri fue claro tras el silbatazo final. El entrenador reconoció que el discurso sobre el título debe frenarse y pidió “resetear” el panorama del equipo.
En sus palabras, el objetivo real del Milan debe ser amarrar la clasificación a la próxima Liga de Campeones, una declaración que refleja el golpe anímico y deportivo que significó caer ante la Lazio en esta jornada.
La reacción de Rafael Leão, sumada a la derrota del Milan contra Lazio, coloca al club en un escenario delicado rumbo al cierre de la Serie A 2026, especialmente porque el Inter mantiene el control de la cima y porque cualquier nuevo tropiezo podría terminar por borrar definitivamente la pelea por el campeonato.