Escándalo en el Milan: Rafael Leão explota contra Allegri tras la derrota ante Lazio [Video]

La tensión se apoderó del Milan en un momento crítico de la temporada. En su visita al Estadio Olímpico de Roma, el conjunto rossonero perdió 1-0 ante la Lazio y, además de complicarse en la carrera por el título de la Serie A, dejó una imagen que ya genera ruido en Italia: el visible enfado de Rafael Leão con su técnico, Massimiliano Allegri, luego de ser sustituido en la segunda mitad.

El único gol del encuentro fue obra de Gustav Isaksen, quien adelantó a la Lazio al minuto 26 y terminó por sepultar una oportunidad de oro para el Milan.

El cuadro lombardo llegaba al compromiso con la posibilidad de recortar distancias en la tabla, luego de que el Inter había empatado 1-1 frente al Atalanta un día antes. Sin embargo, no logró capitalizar ese tropiezo del líder.

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Más allá del resultado, una de las postales más llamativas de la noche fue la reacción de Leão cuando Allegri decidió reemplazarlo.

El atacante portugués salió molesto y cruzó palabras con su entrenador, mientras Mike Maignan intervino para conducirlo hacia la banca.