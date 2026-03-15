Escándalo en el Milan: Rafael Leão explota contra Allegri tras la derrota ante Lazio [Video]

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 15 marzo 2026
    Escándalo en el Milan: Rafael Leão explota contra Allegri tras la derrota ante Lazio [Video]
    Rafael Leão protagonizó un momento de tensión con Massimiliano Allegri durante la derrota del Milan ante Lazio, un resultado que dejó al club rossonero a ocho puntos del Inter en la pelea por el título de la Serie A. FOTO: X

El enojo del portugués con su DT marcó una noche amarga para el Milan, que cayó 1-0 en Roma y dejó escapar una oportunidad clave para acercarse al Inter en la lucha por el Scudetto de la Serie A

La tensión se apoderó del Milan en un momento crítico de la temporada. En su visita al Estadio Olímpico de Roma, el conjunto rossonero perdió 1-0 ante la Lazio y, además de complicarse en la carrera por el título de la Serie A, dejó una imagen que ya genera ruido en Italia: el visible enfado de Rafael Leão con su técnico, Massimiliano Allegri, luego de ser sustituido en la segunda mitad.

El único gol del encuentro fue obra de Gustav Isaksen, quien adelantó a la Lazio al minuto 26 y terminó por sepultar una oportunidad de oro para el Milan.

El cuadro lombardo llegaba al compromiso con la posibilidad de recortar distancias en la tabla, luego de que el Inter había empatado 1-1 frente al Atalanta un día antes. Sin embargo, no logró capitalizar ese tropiezo del líder.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Batacazo histórico! Venezuela elimina a Japón y a Shohei Ohtani del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Más allá del resultado, una de las postales más llamativas de la noche fue la reacción de Leão cuando Allegri decidió reemplazarlo.

El atacante portugués salió molesto y cruzó palabras con su entrenador, mientras Mike Maignan intervino para conducirlo hacia la banca.

Más tarde, Allegri minimizó el episodio y explicó que su futbolista “estaba un poco molesto” porque sintió que en algunas jugadas pudo recibir un mejor servicio.

La derrota dejó al Milan con 60 puntos después de 29 partidos, ocho por detrás del Inter, que lidera con 68.

Napoli, además, quedó a solo una unidad del cuadro rossonero, por lo que el revés no solo enfrió la ilusión del Scudetto, sino que también metió presión en la pelea por asegurar puestos de Champions League.

Allegri fue claro tras el silbatazo final. El entrenador reconoció que el discurso sobre el título debe frenarse y pidió “resetear” el panorama del equipo.

En sus palabras, el objetivo real del Milan debe ser amarrar la clasificación a la próxima Liga de Campeones, una declaración que refleja el golpe anímico y deportivo que significó caer ante la Lazio en esta jornada.

La reacción de Rafael Leão, sumada a la derrota del Milan contra Lazio, coloca al club en un escenario delicado rumbo al cierre de la Serie A 2026, especialmente porque el Inter mantiene el control de la cima y porque cualquier nuevo tropiezo podría terminar por borrar definitivamente la pelea por el campeonato.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Polémica
Serie A
Futbol internacional

Localizaciones


Roma

Organizaciones


AC Milan
SS Lazio

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
Señalan que las herramientas como la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos amplían las capacidades de la justicia electoral.

TEPJF impulsa mediación y conciliación para contener disputas políticas

Desde 2020, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), se hizo presente en la frontera que comparten Chiapas y Guatemala.

El control del CJNG en la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala
La Presidenta afirmó que existe consenso para presentar su “Plan B”.

Tras frenarle la reforma, Sheinbaum saca el Plan B y dice que ya amarró a sus aliados
Estados Unidos cierra su agencia consular en Santa Cruz, tras la captura de Marset

Estados Unidos acredita la captura de Marset en Belice a ‘El Escudo de las Américas’
La operación militar se ha convertido en un elemento arriesgado para los intereses políticos de Trump y los republicanos a ocho meses de las elecciones de medio mandato.

El impacto económico en EU del ataque a Irán: un bumerán para Trump en año electoral
El presidente Donald Trump no ha logrado encontrar una explicación convincente de por qué inició la guerra, ni de cómo la terminará, para una población preocupada por las muertes de estadounidenses en el conflicto.

A dos semanas de la guerra con Irán, Trump busca asegurar el estrecho de Ormuz
Declaraciones se dieron en medio de un nuevo intercambio de posturas entre ambos gobiernos sobre la estrategia para combatir a los cárteles.

Sheinbaum rechaza dichos de Trump y afirma que en México ‘gobierna el pueblo’