La razón por la que Massimiliano Allegri descartó a Santiago Giménez en el Milan vs Lazio

El regreso de Santiago Giménez a las canchas con el AC Milan tendrá que esperar al menos una jornada más. Aunque el delantero mexicano ya trabajó con el resto del plantel durante la semana en los entrenamientos, el técnico Massimiliano Allegri confirmó que no fue convocado para el partido de este domingo frente a la Lazio en la Serie A.

Durante la conferencia previa al encuentro, el estratega italiano explicó que el atacante aún no está listo para reaparecer en competencia oficial, a pesar de que su evolución física y mental ha sido positiva. “Giménez no será convocado mañana.

“Hoy participará en parte del entrenamiento con el equipo. Está bien, sobre todo mentalmente, y lo necesitaremos para el final de la temporada”, señaló el entrenador rossonero.

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La noticia representa un nuevo retraso en el regreso del atacante de la Selección mexicana, quien no juega desde finales de octubre cuando sufrió una lesión en el tobillo durante un partido de liga frente al Atalanta.