La razón por la que Massimiliano Allegri descartó a Santiago Giménez en el Milan vs Lazio

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Fútbol
/ 14 marzo 2026
    La razón por la que Massimiliano Allegri descartó a Santiago Giménez en el Milan vs Lazio
    Santiago Giménez volvió a entrenar con el AC Milan durante la semana, pero Massimiliano Allegri decidió no convocarlo para el duelo ante Lazio en la Serie A mientras continúa su proceso de recuperación. FOTO: AC MILAN

El delantero mexicano del AC Milan aún deberá esperar para reaparecer en la Serie A, ya que Massimiliano Allegri decidió no incluirlo en la lista para el duelo

El regreso de Santiago Giménez a las canchas con el AC Milan tendrá que esperar al menos una jornada más. Aunque el delantero mexicano ya trabajó con el resto del plantel durante la semana en los entrenamientos, el técnico Massimiliano Allegri confirmó que no fue convocado para el partido de este domingo frente a la Lazio en la Serie A.

Durante la conferencia previa al encuentro, el estratega italiano explicó que el atacante aún no está listo para reaparecer en competencia oficial, a pesar de que su evolución física y mental ha sido positiva. “Giménez no será convocado mañana.

“Hoy participará en parte del entrenamiento con el equipo. Está bien, sobre todo mentalmente, y lo necesitaremos para el final de la temporada”, señaló el entrenador rossonero.

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La noticia representa un nuevo retraso en el regreso del atacante de la Selección mexicana, quien no juega desde finales de octubre cuando sufrió una lesión en el tobillo durante un partido de liga frente al Atalanta.

Aquella molestia terminó por derivar en una intervención quirúrgica y un largo proceso de rehabilitación que lo ha mantenido fuera de actividad durante varios meses.

En los últimos días, el mexicano volvió a entrenar parcialmente con el primer equipo en Milanello, lo que había generado expectativas de verlo nuevamente en la convocatoria para el duelo ante la Lazio.

Sin embargo, el cuerpo técnico decidió actuar con cautela y evitar cualquier riesgo en la recta final del campeonato italiano.

El AC Milan afrontará el compromiso en Roma sin el delantero mexicano, en un partido clave para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Serie A.

Mientras tanto, Allegri confía en que el atacante pueda estar disponible en las próximas semanas para reforzar el ataque del equipo en el tramo decisivo de la temporada.

Para Giménez, la prioridad es completar su recuperación y recuperar ritmo competitivo, con el objetivo de volver a sumar minutos con el conjunto rossonero y mantenerse en el radar de la Selección mexicana rumbo a los compromisos internacionales de este año.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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