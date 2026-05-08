Escándalo en el Real Madrid: Multa a Tchouaméni y Valverde tras pelea interna antes del Clásico

El Real Madrid volvió a quedar envuelto en una crisis interna a pocos días de enfrentar uno de los partidos más importantes de su temporada. Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde fueron multados por el club blanco después de la pelea que protagonizaron este jueves en las instalaciones de Valdebebas, episodio que encendió las alarmas dentro del vestidor merengue. De acuerdo con reportes internacionales, la institución española impuso una sanción de 500 mil euros a cada futbolista, luego de concluir el expediente disciplinario abierto tras el altercado. Ambos jugadores habrían aceptado su responsabilidad, ofrecido disculpas dentro del club y mostrado arrepentimiento por lo ocurrido, por lo que no recibirán castigo deportivo ni suspensión para los próximos compromisos.

El incidente, sin embargo, dejó consecuencias importantes. Valverde habría sufrido un golpe en la cabeza durante la discusión y tuvo que ser revisado médicamente, con un periodo estimado de descanso de entre 10 y 14 días, situación que complica su disponibilidad para el Clásico ante Barcelona. La sanción llega en un momento delicado para el Real Madrid, que atraviesa días de alta tensión deportiva e institucional. La pelea entre Tchouaméni y Valverde se suma a un ambiente cargado dentro del equipo, marcado por la presión de los resultados, los señalamientos al rendimiento colectivo y la cercanía de un duelo ante el Barcelona que podría marcar el cierre de la campaña merengue.

Según medios españoles, la multa aplicada a ambos jugadores figura entre las más altas impuestas por el club en un caso interno, una medida con la que la directiva busca enviar un mensaje de disciplina y control en medio de una crisis que ya trascendió el terreno de juego. Aunque el expediente disciplinario quedó cerrado, el episodio golpea la imagen del vestidor madridista justo antes de una cita clave de LaLiga. Para Tchouaméni y Valverde, dos piezas importantes en el mediocampo blanco, el reto será recomponer su relación interna y evitar que el conflicto tenga mayor impacto en el cierre de temporada del Real Madrid.

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