Chivas vs Tigres y Cruz Azul vs Atlas: horarios, transmisión y panorama de la Vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026

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    Chivas vs Tigres y Cruz Azul vs Atlas: horarios, transmisión y panorama de la Vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026
    Chivas y Cruz Azul buscarán sellar su pase a Semifinales del Clausura 2026 en una jornada sabatina clave de la Liguilla MX. FOTOS: ESPECIAL

La Liguilla de la Liga MX vivirá este sábado una jornada decisiva con dos boletos a Semifinales en juego: Guadalajara buscará remontar ante la UANL en el Akron, mientras La Máquina defenderá su ventaja ante los Zorros en el Estadio Banorte

La Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá este sábado 9 de mayo una doble cartelera de alto voltaje, con los duelos Chivas vs Tigres y Cruz Azul vs Atlas, series que llegan con ventaja para los felinos y La Máquina tras unos partidos de Ida marcados por goles, ausencias y presión de Liguilla.

El primer duelo de la jornada será en el Estadio Akron, donde Chivas recibirá a Tigres a las 7:07 de la noche. El encuentro será transmitido por Amazon Prime Video, en una eliminatoria que llega cuesta arriba para el Rebaño, luego de caer 3-1 en el Estadio Universitario.

El equipo dirigido por Gabriel Milito necesita ganar por dos goles para igualar el marcador global y avanzar por su mejor posición en la tabla general, ya que terminó por encima de Tigres en la fase regular.

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Los universitarios, en cambio, tienen margen: avanzarán con triunfo, empate o incluso perdiendo por un gol, gracias a la ventaja conseguida en la Ida.

La serie también llega marcada por el contexto de Selección Mexicana, pues Chivas afrontó el primer partido con bajas sensibles por la concentración rumbo al Mundial 2026, entre ellas las de Armando “Hormiga” González y Raúl “Tala” Rangel, ausencias que pesaron en el desarrollo del encuentro en el Volcán.

Más tarde, Cruz Azul recibirá al Atlas en el Estadio Banorte a las 9:15 de la noche. El partido podrá verse por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

La Máquina llega con ventaja de 3-2 en el marcador global tras imponerse en el Estadio Jalisco, resultado que le permite manejar la serie con mayor control.

Al conjunto celeste le basta ganar, empatar o perder por un gol para meterse a Semifinales, debido a su mejor posición en la tabla, mientras que Atlas necesita vencer por dos tantos para eliminar al equipo capitalino.

Cruz Azul, ahora bajo el mando interino de Joel Huiqui tras la salida de Nicolás Larcamón, encontró reacción en el cierre del torneo y llega como uno de los equipos con mejor posición de la fase regular.

Atlas, por su parte, buscará prolongar su momento de Liguilla después de haber sorprendido en la etapa previa y de recuperar solidez bajo la dirección de Diego Cocca.

Con estas dos series, la Liga MX comenzará a definir a sus primeros semifinalistas del Clausura 2026. Chivas necesita una noche perfecta en Guadalajara para seguir con vida, Tigres intentará administrar la ventaja.

Cruz Azul defenderá su condición de favorito en la capital y Atlas saldrá obligado a romper el orden celeste para seguir soñando con otra sorpresa.

Agenda de este sábado en la Liguilla MX

Chivas vs Tigres

Sábado 9 de mayo | 7:07 de la noche | Estadio Akron | Amazon Prime Video

Cruz Azul vs Atlas

Sábado 9 de mayo | 9:15 de la noche | Estadio Banorte | Canal 5, TUDN y ViX Premium

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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