Real Madrid estalla antes del Clásico: tensión interna, caso Valverde-Tchouaméni y crisis rumbo al duelo ante Barcelona

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    Real Madrid estalla antes del Clásico: tensión interna, caso Valverde-Tchouaméni y crisis rumbo al duelo ante Barcelona
    Real Madrid visitará al Barcelona en el Clásico de LaLiga en medio de una crisis interna marcada por el altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. FOTO: ESPECIAL

El equipo merengue visitará al Barcelona en el Spotify Camp Nou en medio de una semana marcada por altercados en Valdebebas, baja de Federico Valverde, presión directiva y una Liga que podría quedar definida

El Real Madrid llegará al Clásico ante el Barcelona con el entorno más caliente de la temporada. A tres días de visitar el Spotify Camp Nou, el conjunto merengue no solo carga con la obligación deportiva de impedir que su máximo rival pueda sentenciar LaLiga, sino también con una crisis interna que volvió a exponer la tensión dentro del vestuario blanco.

El episodio que encendió todas las alarmas fue el altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante la semana de trabajo en Valdebebas. De acuerdo con reportes de medios europeos, ambos futbolistas protagonizaron una discusión que terminó con el mediocampista uruguayo lesionado y atendido por los servicios médicos del club.

El Real Madrid confirmó posteriormente que Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico y que deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, por lo que quedó prácticamente descartado para el Clásico.

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La situación escaló todavía más después del comunicado publicado por el propio Valverde, en el que negó que hubiera intercambio de golpes con Tchouaméni, pidió disculpas y lamentó que el conflicto saliera del vestuario.

El uruguayo reconoció que hubo una discusión, pero sostuvo que su lesión se produjo de manera accidental al golpearse con una mesa, en medio de un ambiente cargado por la frustración de una campaña complicada.

El caso no quedó únicamente en el parte médico. Según Reuters, el Real Madrid abrió procedimientos disciplinarios contra Valverde y Tchouaméni, mientras que dentro del club creció la preocupación por el estado emocional del grupo antes del partido más importante del cierre de temporada.

El reporte también señala que el incidente se suma a otros roces recientes en una plantilla golpeada por los resultados y por la presión de quedar lejos del Barcelona en la pelea por el título.

El contexto deportivo tampoco ayuda. El Barcelona recibirá al Real Madrid el domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou a la 1 de la tarde, dentro de la Jornada 35 de LaLiga.

El cuadro culé llega como líder y con la posibilidad de coronarse si evita la derrota, mientras que los merengues necesitan ganar para impedir la celebración blaugrana y mantener con vida sus opciones matemáticas.

La tensión alrededor del encuentro también alcanzó el plano operativo. El Clásico fue declarado partido de alto riesgo por las autoridades españolas, lo que implicará mayores controles de seguridad, separación de aficiones y restricciones en la venta de entradas el día del juego.

El escenario será de máxima presión: dentro del campo se juega LaLiga; fuera de él, el Real Madrid intenta contener una crisis que ya rebasó lo futbolístico.

Para el equipo blanco, el Clásico llega como una prueba de carácter en medio de una semana turbulenta. Sin Valverde, con el vestuario bajo observación y con el Barcelona listo para intentar coronarse ante su gente, el Real Madrid afrontará en el Camp Nou mucho más que un partido: jugará por orgullo, estabilidad y por evitar que su rival cierre la herida de la temporada con una celebración directa frente a los merengues.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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