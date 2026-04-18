Histórico debut de Marie-Louise Eta en Union Berlin: Nueva era para las mujeres en la Bundesliga y en Europa

El debut de Marie-Louise Eta llegó en casa, en el Stadion An der Alten Försterei, frente al Wolfsburg. Aunque la tarde terminó con derrota de 2-1 para el Union Berlin, el resultado quedó en segundo plano frente al peso simbólico del momento. Patrick Wimmer y Dzenan Pejcinovic anotaron por la visita, mientras Oliver Burke descontó para los locales en el cierre del partido. Pese a la caída, el equipo berlinés generó 27 intentos de gol, una cifra que reflejó propuesta ofensiva y reacción bajo el nuevo mando. La historia de Eta con el club ya incluía capítulos pioneros. En 2023 se convirtió en la primera mujer en ser asistente técnica en la Bundesliga, también con el Union Berlin.

Además, en 2024 ya había tomado de forma temporal el control del equipo durante una suspensión de Nenad Bjelica, pero este de 2026 fue su primer partido como entrenadora principal oficialmente designada.

A sus 34 años, Marie-Louise Eta llegó a este momento después de una trayectoria construida tanto dentro como fuera de la cancha. Como futbolista fue campeona de la UEFA Women’s Champions League y conquistó tres títulos de liga con Turbine Potsdam, antes de continuar su carrera con clubes como Hamburger SV, BV Cloppenburg y Werder Bremen. Tras retirarse joven por lesiones, orientó su camino hacia la dirección técnica, hasta convertirse hoy en una figura de referencia para el futbol europeo. Su nombramiento también generó conversación fuera del terreno. En los días previos a su debut, la entrenadora fue blanco de comentarios sexistas en redes sociales, una situación que fue condenada por el Union Berlin. Lejos de distraerse, Eta optó por mantener el enfoque en el juego y en la oportunidad de abrir puertas para otras mujeres dentro del futbol profesional.

Más allá del marcador, la Bundesliga vivió una jornada de ruptura. Marie-Louise Eta convirtió una posibilidad histórica en un hecho y colocó su nombre en un sitio que hasta ahora había estado vedado para las mujeres en el futbol de elite varonil. Su debut con el Union Berlin no solo fue noticia en Alemania: fue una señal para todo el futbol europeo.

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