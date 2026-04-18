Tragedia en las 24 Horas de Nürburgring: Muere piloto en plena clasificación; Max Verstappen envía emotivo mensaje

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Automovilismo
/ 18 abril 2026
    Tragedia en las 24 Horas de Nürburgring: Muere piloto en plena clasificación; Max Verstappen envía emotivo mensaje
    El automovilismo internacional quedó de luto tras la muerte de Juha Miettinen en la clasificatoria de las 24 Horas de Nürburgring, una tragedia que provocó reacciones de la FIA, medios especializados y figuras como Max Verstappen FOTO: X

El deporte motor amaneció de luto este sábado, luego de que el piloto falleciera tras un choque múltiple durante la primera carrera clasificatoria rumbo a las 24 Horas de Nürburgring

La clasificatoria de las 24 Horas de Nürburgring quedó marcada por la tragedia. La organización confirmó que Juha Miettinen, piloto del BMW 325i #121, murió después de ser extraído de su auto y trasladado al centro médico del circuito, donde los esfuerzos de reanimación no pudieron salvarle la vida.

En el mismo accidente también estuvieron involucrados otros seis competidores, quienes fueron enviados a revisión médica y, de acuerdo con el parte oficial, ninguno presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida.

El incidente obligó a detener por completo la primera carrera del ADAC 24h Nürburgring Qualifiers y los organizadores anunciaron que la actividad del sábado no se reanudaría, además de programar un minuto de silencio durante la formación de parrilla del domingo a la 1 de la tarde en memoria del piloto fallecido.

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La prueba formaba parte del camino previo a las 24 Horas de Nürburgring 2026, previstas para mayo en la Nordschleife.

La noticia golpeó de inmediato al medio del automovilismo. La FIA expresó públicamente su pesar por la muerte de Miettinen tras el incidente en la primera carrera del día, mientras que medios especializados como Autosport y Motor Sport también emitieron mensajes de condolencia hacia la familia, amigos y colegas del piloto finlandés.

En el entorno periodístico del endurance, voces como la de Eve Hewitt, de Radio Le Mans, lamentaron la pérdida y recordaron a Miettinen como un nombre conocido dentro del paddock de Nürburgring.

Entre las reacciones más comentadas apareció la de Max Verstappen, quien estaba inscrito este fin de semana en Nürburgring con un Mercedes-AMG GT3 junto a Lucas Auer.

De acuerdo con publicaciones retomadas por medios del motor, el neerlandés señaló que estaba consternado por lo ocurrido y recordó que el automovilismo es un deporte que todos aman, pero que en momentos así vuelve a mostrar lo peligroso que puede ser.

Además, envió sus condolencias a la familia y seres queridos de Juha Miettinen. Reuters también reportó que Verstappen no se encontraba en pista en el momento del accidente.

La tragedia vuelve a sacudir a uno de los escenarios más emblemáticos y exigentes del planeta.

El “Infierno Verde”, símbolo de resistencia y velocidad en el deporte motor, quedó esta vez en silencio por la muerte de Juha Miettinen, en un fin de semana que debía servir como antesala de una de las carreras más legendarias del calendario y que terminó convertido en una jornada de luto para Nürburgring y para todo el automovilismo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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