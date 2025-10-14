Inglaterra asegura su pase al Mundial 2026 con goleada ante Letonia

    Harry Kane marcó doblete ante Letonia y selló el pase de Inglaterra al Mundial 2026. FOTO: AP

Los “Three Lions” se convierten en la primera selección europea clasificada a la Copa del Mundo 2026 tras vencer 5-0 en Riga, con doblete de Harry Kane y dominio absoluto del Grupo K

Inglaterra cumplió con los pronósticos y selló su clasificación al Mundial 2026 con una contundente victoria 5-0 sobre Letonia en Riga, durante la octava jornada de las eliminatorias europeas.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel fue una máquina de eficacia y se convirtió en el primer equipo del Viejo Continente en obtener su boleto a la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

INGLATERRA, IMPARABLE EN LAS ELIMINATORIAS

Los ingleses suman 18 puntos de 18 posibles, con seis triunfos consecutivos y sin recibir un solo gol.

Desde el arranque de la clasificación, mostraron una solidez defensiva notable y una delantera demoledora encabezada por Harry Kane, autor de un doblete frente a Letonia que lo consolida como máximo goleador histórico de su selección con 76 tantos.

El marcador lo abrió Anthony Gordon, quien aprovechó una jugada colectiva al minuto 15. Más tarde, un autogol de Maksims Toņiševs amplió la ventaja antes de que Kane convirtiera dos tantos —uno de penal— para liquidar el encuentro.

En el cierre, Eberechi Eze puso la cereza del pastel con el quinto gol, rubricando una actuación sin fisuras.

PRIMER EUROPEO CLASIFICADO A LA COPA DEL MUNDO

Con este resultado, Inglaterra asegura matemáticamente su pase directo al Mundial con dos fechas de anticipación. Sus perseguidores, Albania y Serbia, ya no pueden darle alcance en el Grupo K, confirmando el dominio absoluto del cuadro británico.

A pesar de la clasificación, Tuchel planea utilizar los duelos restantes ante Serbia y Andorra para probar variantes tácticas y definir su lista rumbo a 2026.

El triunfo reafirma el proyecto de Thomas Tuchel, quien ha logrado equilibrar experiencia y juventud con figuras como Jude Bellingham, Phil Foden y Declan Rice.

Inglaterra no solo clasificó invicta, sino que dejó la sensación de ser una de las selecciones más sólidas del continente.

CAMINO DESPEJADO HACIA EL MUNDIAL 2026

Inglaterra llega al Mundial 2026 con la misión de acabar con una espera de casi 60 años desde su título en 1966.

Con una generación talentosa y un sistema ofensivo en evolución, los “Three Lions” buscarán dar el salto definitivo bajo el mando de Tuchel, quien tras la goleada en Riga aseguró que su equipo “juega con identidad, confianza y hambre de éxito”.

El conjunto inglés se une así a las selecciones ya clasificadas del resto del mundo y confirma que su camino hacia Norteamérica será con el cartel de candidato.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

