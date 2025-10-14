Cristiano Ronaldo marca doblete histórico en el empate 2-2 de Portugal ante Hungría rumbo al Mundial 2026
El capitán portugués anotó dos goles, rompió un récord mundialista y mantuvo con vida a Portugal, que dejó escapar la victoria frente a Hungría en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Portugal dejó escapar una victoria que parecía asegurada y empató 2-2 ante Hungría en un duelo intenso de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.
A pesar del resultado, la gran figura del encuentro fue Cristiano Ronaldo, quien marcó los dos tantos lusos y rompió un nuevo récord goleador.
El equipo visitante sorprendió temprano con el gol de Attila Szalai al minuto 8, silenció al Estadio da Luz y puso presión sobre los dirigidos por Roberto Martínez.
Pero Portugal reaccionó con su capitán como guía. Ronaldo empató el partido al 22’ tras una asistencia de Nelson Semedo, y justo antes del descanso, volvió a aparecer para rematar un centro de Nuno Mendes al 45+2 y dar la vuelta al marcador.
Con ese doblete, el astro portugués llegó a 41 goles en eliminatorias mundialistas, superando la marca del guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz y consolidándose como el máximo goleador histórico en esta instancia.
A sus 40 años, Ronaldo sigue siendo la principal referencia ofensiva de su selección y mantiene un ritmo goleador imponente en el camino rumbo a su sexto Mundial.
PORTUGAL SE DESCONCENTRA Y HUNGRÍA RESCATA PUNTO VALIOSO
Durante el segundo tiempo, Portugal tuvo opciones claras para liquidar el encuentro, pero la falta de contundencia permitió que Hungría se mantuviera con vida. Ronaldo fue sustituido al minuto 78 entre aplausos, y en los instantes finales, el equipo local perdió el control del partido.
En tiempo agregado, Dominik Szoboszlai aprovechó una desconexión defensiva para definir el 2-2 definitivo al 90+1, frustrando la noche portuguesa.
El empate fue un golpe amargo para el conjunto de Martínez, que se mantiene como líder del Grupo F, pero sin poder asegurar todavía su clasificación directa al Mundial 2026.
RONALDO, LEYENDA SIN FECHA DE CADUCIDAD
Más allá del resultado, el capitán portugués volvió a demostrar su vigencia en la élite. Su doblete lo reafirma como un jugador decisivo y como el futbolista con más goles internacionales en la historia, ahora sumando un nuevo hito en eliminatorias mundialistas.
“Mientras el cuerpo me lo permita, seguiré defendiendo a mi país con el mismo orgullo de siempre”, habría comentado el delantero tras el encuentro, según medios locales.
Portugal volverá a la acción la próxima semana en su visita a Eslovaquia, donde buscará sellar su boleto rumbo al Mundial.