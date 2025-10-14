Cristiano Ronaldo marca doblete histórico en el empate 2-2 de Portugal ante Hungría rumbo al Mundial 2026

Portugal dejó escapar una victoria que parecía asegurada y empató 2-2 ante Hungría en un duelo intenso de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.

A pesar del resultado, la gran figura del encuentro fue Cristiano Ronaldo, quien marcó los dos tantos lusos y rompió un nuevo récord goleador.

El equipo visitante sorprendió temprano con el gol de Attila Szalai al minuto 8, silenció al Estadio da Luz y puso presión sobre los dirigidos por Roberto Martínez.

Pero Portugal reaccionó con su capitán como guía. Ronaldo empató el partido al 22’ tras una asistencia de Nelson Semedo, y justo antes del descanso, volvió a aparecer para rematar un centro de Nuno Mendes al 45+2 y dar la vuelta al marcador.

