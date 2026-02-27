UFC México 2026 en la Arena CDMX: cartelera completa, debut de Regina Tarín y pelea estelar de Brandon Moreno

La Ciudad de México volverá a colocarse en el centro de las artes marciales mixtas con la celebración de UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh, evento que se disputará este sábado 28 de febrero en la Arena CDMX, recinto que se ha consolidado como la casa de la UFC en territorio mexicano.

La función contará con 13 combates y una fuerte presencia de peleadores mexicanos, encabezados por el excampeón mundial de peso mosca, Brandon Moreno, quien volverá a pelear ante su público.

TE PUEDE INTERESAR: Mexicanos en Europa: Orbelín Pineda y Mateo Chávez disputarán los Octavos de la Conference League 2026

Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh, la pelea estelar en CDMX

El combate principal enfrentará a Moreno ante el británico Lone’er Kavanagh en duelo pactado en la división mosca a cinco asaltos.

Para el tijuanense, la pelea representa una oportunidad clave para mantenerse en la élite de la categoría, mientras que Kavanagh buscará dar el golpe más importante de su carrera en territorio mexicano.

La expectativa en la capital del país es alta, considerando el respaldo que históricamente ha recibido Moreno cada vez que pelea en México.