UFC México 2026 en la Arena CDMX: cartelera completa, debut de Regina Tarín y pelea estelar de Brandon Moreno
La UFC regresa a la Ciudad de México este sábado 28 de febrero con UFC Fight Night en la Arena CDMX: Brandon Moreno encabeza la función ante Lone’er Kavanagh y la mexicana Regina Tarín debutará en el octágono
La Ciudad de México volverá a colocarse en el centro de las artes marciales mixtas con la celebración de UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh, evento que se disputará este sábado 28 de febrero en la Arena CDMX, recinto que se ha consolidado como la casa de la UFC en territorio mexicano.
La función contará con 13 combates y una fuerte presencia de peleadores mexicanos, encabezados por el excampeón mundial de peso mosca, Brandon Moreno, quien volverá a pelear ante su público.
Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh, la pelea estelar en CDMX
El combate principal enfrentará a Moreno ante el británico Lone’er Kavanagh en duelo pactado en la división mosca a cinco asaltos.
Para el tijuanense, la pelea representa una oportunidad clave para mantenerse en la élite de la categoría, mientras que Kavanagh buscará dar el golpe más importante de su carrera en territorio mexicano.
La expectativa en la capital del país es alta, considerando el respaldo que históricamente ha recibido Moreno cada vez que pelea en México.
Regina Tarín debuta en UFC México
Uno de los momentos más esperados de la noche será el debut de Regina Tarín, quien tomó la pelea en corto aviso para enfrentar a la lituana Ernesta Kareckaitė.
El combate fue pactado en peso pactado de 130 libras (catchweight) y marcará la primera aparición de Tarín dentro del octágono de la UFC, consolidando así su ascenso al máximo nivel de las MMA.
Su participación añade un ingrediente especial a la cartelera, al tratarse de una peleadora mexicana debutando ante su afición en la Ciudad de México.
Cartelera completa UFC México - Arena CDMX
Cartelera estelar
Brandon Moreno vs. Lone’er Kavanagh (Peso mosca); Marlon “Chito” Vera vs. David Martínez (Peso gallo); Daniel Zellhuber vs. King Green (Peso ligero); Édgar Cháirez vs. Felipe Bunes (Peso mosca); Imanol Rodríguez vs. Kevin Borjas (Peso mosca), y Santiago Luna vs. Ángel Pacheco (Peso gallo).
Cartelera preliminar
Ryan Gandra vs. José Daniel Medina (Peso mediano); Ailín Pérez vs. Macy Chiasson (Peso gallo femenil); Cristian Quiñonez vs. Kris Moutinho (Peso gallo); Douglas Silva de Andrade vs. Javier Reyes (Peso pluma); Regina Tarín vs. Ernesta Kareckaitė (130 libras pactado); Erik Silva vs. Francis Marshall (Peso pluma), y Damian Pinas vs. Wesley Schultz (Peso mediano).
Horario y transmisión en México
Las peleas preliminares comenzarán alrededor de las 5 de la tarde, mientras que la cartelera estelar está programada para iniciar aproximadamente a las 7 de la noche.
La transmisión estará disponible vía streaming en México a través de Paramount+.
Con una combinación de figuras consolidadas, talento internacional y el debut de Regina Tarín, UFC México 2026 promete una noche de alto impacto en la Arena CDMX, reafirmando a la capital del país como una de las sedes clave de la organización en Latinoamérica.