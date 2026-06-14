Japón rescata empate ante Países Bajos en un intenso duelo del Mundial 2026

La selección neerlandesa estuvo en ventaja en dos ocasiones, pero no logró sostener el resultado ante un conjunto japonés que mantuvo la presión hasta los minutos finales y encontró recompensa a su insistencia.

Países Bajos dejó escapar la victoria en su presentación dentro de la Copa del Mundo 2026 al empatar 2-2 frente a Japón, en un encuentro que destacó por el ritmo de juego y las oportunidades generadas por ambos equipos en el arranque de las actividades del Grupo F.

Desde el comienzo, el equipo dirigido por Ronald Koeman asumió el control del balón y trató de imponer condiciones mediante largas secuencias de posesión. Sin embargo, Japón encontró espacios cada vez que recuperó la pelota, aprovechando la velocidad de sus transiciones para generar peligro sobre la portería rival.

El encuentro se desarrolló con llegadas en ambos lados del campo y pocas pausas. Países Bajos logró abrir el marcador, aunque la respuesta japonesa no tardó en llegar. Takefusa Kubo, uno de los jugadores más participativos del partido, apareció por distintos sectores del ataque para desordenar la defensa neerlandesa. En una de esas acciones nació la jugada que terminó con el empate de Kaito Nakamura.

Lejos de conformarse con la igualdad, los dos equipos mantuvieron una propuesta ofensiva. Los espacios comenzaron a multiplicarse y el partido ganó intensidad conforme avanzaban los minutos.

La selección neerlandesa recuperó la ventaja gracias a una acción individual de Crysencio Summerville, quien aprovechó su velocidad y capacidad de desequilibrio para colocar el 2-1 y devolver la tranquilidad momentánea a su equipo.

Con el marcador a favor, Países Bajos tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Cody Gakpo dispuso de opciones claras frente al arco, pero no consiguió concretarlas. Esas oportunidades desperdiciadas terminaron siendo determinantes en el desenlace del encuentro.

Buscando asegurar el resultado, Koeman realizó ajustes en la recta final e incorporó al experimentado Nathan Aké para reforzar la última línea y formar una defensa de cinco elementos. Sin embargo, Japón encontró la manera de igualar nuevamente.

La anotación definitiva llegó mediante una jugada de balón parado. Daichi Kamada se elevó dentro del área y conectó un remate que superó a la defensa neerlandesa para firmar el 2-2 cuando el encuentro entraba en sus últimos minutos.

Aunque Países Bajos terminó con cerca del 60 por ciento de posesión y registró más disparos a portería que su rival, Japón mostró efectividad en momentos clave y consiguió un empate que puede resultar importante en la lucha por la clasificación.

Con un punto para cada selección, el Grupo F queda abierto desde la primera jornada. Tanto neerlandeses como japoneses buscarán ahora posicionarse en la cima del sector, un objetivo relevante para evitar un posible cruce temprano contra Brasil en la fase de eliminación directa.