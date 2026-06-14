Katia Itzel García y Sandra Ramírez, designadas para el Inglaterra vs Croacia del Mundial 2026

El partido se disputará el próximo 17 de junio en Dallas y marcará la segunda participación mundialista para ambas oficiales durante la presente edición del torneo. Katia Itzel García desempeñará funciones como cuarta árbitra, mientras que Sandra Ramírez formará parte del cuerpo arbitral como asistente de reserva.

La representación mexicana dentro del arbitraje de la Copa del Mundo 2026 continúa sumando presencia en uno de los escenarios más importantes del futbol internacional. La FIFA confirmó las designaciones arbitrales para el encuentro entre Inglaterra y Croacia, correspondiente al Grupo L, y entre los nombres seleccionados aparecen nuevamente las mexicanas Katia Itzel García Mendoza y Sandra Ramírez.

La presencia de Katia Itzel García en la Copa del Mundo representa un momento relevante para el arbitraje nacional. La silbante se convirtió en la primera árbitra mexicana convocada a un Mundial varonil con la categoría de árbitra central, un reconocimiento respaldado por su trayectoria en competencias nacionales e internacionales. Aunque en estos primeros compromisos ha sido asignada como cuarta oficial, su inclusión en el torneo refleja la confianza que los organismos internacionales han depositado en su trabajo.

Las dos mexicanas ya habían sido consideradas para la primera jornada de la competencia en el duelo entre Japón y Países Bajos, también celebrado en Dallas, por lo que repetirán sede y responsabilidades en esta nueva asignación.

El encuentro entre Inglaterra y Croacia figura entre los más atractivos de la fase de grupos. Ambas selecciones llegan con antecedentes importantes en los torneos recientes. Croacia fue finalista en Rusia 2018 después de eliminar precisamente a Inglaterra en semifinales, mientras que en Qatar 2022 volvió a instalarse entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Por su parte, Inglaterra busca trasladar al Mundial los resultados obtenidos en la Eurocopa, torneo en el que alcanzó las dos finales más recientes. El choque en Dallas podría ser determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos rumbo a la ronda de eliminación directa.

El equipo arbitral será encabezado por el francés Clément Turpin, uno de los jueces con mayor experiencia en competencias organizadas por la FIFA y la UEFA. Lo acompañarán sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages como asistentes.

Turpin cuenta con experiencia acumulada en dos Copas del Mundo y ha dirigido encuentros de alta exigencia en el futbol europeo, incluida la final de la UEFA Champions League de 2022. Su designación para este compromiso confirma la relevancia del partido dentro de la agenda de la fase de grupos.

México también tendrá una participación destacada en otras áreas del arbitraje mundialista. Entre los árbitros centrales se encuentra César Arturo Ramos Palazuelos, quien debutará en el torneo durante el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda. Además, forman parte de la delegación mexicana los asistentes Marco Antonio Bisguerra Mendiola y Alberto Morín Méndez, así como los especialistas de videoarbitraje Guillermo Pacheco Larios y Erick Yair Miranda Galindo.

Las constantes designaciones reflejan la presencia que el arbitraje mexicano ha logrado consolidar en las competencias organizadas por la FIFA y su participación activa en la Copa del Mundo 2026.